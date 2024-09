Sicurezza e sviluppo delle città: progettare con qualità il verde e il paesaggio

Il verde pubblico non è solo un elemento estetico nelle nostre città, ma una risorsa vitale per migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’inquinamento acustico e favorire il benessere mentale e fisico. Studi recenti mostrano che vivere in prossimità di aree verdi può ridurre i tassi di mortalità legati a malattie respiratorie e cardiovascolari. Si tratta di un tema di particolare urgenza, considerando che il 99% della popolazione mondiale respira aria inquinata oltre i limiti stabiliti dall’OMS.

Verde e Salute sono il Futuro delle nostre Città: l'evento a Livorno

Con l’obiettivo di stimolare una profonda riflessione su come progettare con qualità il verde e il paesaggio, nonché sull’attuazione delle normative per lo sviluppo di spazi verdi urbani, come la Legge 10/2013 e i Criteri Ambientali Minimi (CAM), Asso.Impre.Di.A., l’Associazione nazionale Imprese di Difesa e tutela Ambientale, organizza a Livorno, il prossimo 27 settembre, l’evento “Il Verde e la salute sono il futuro delle nostre Città”.

Il programma della manifestazione

L’evento, che riconosce 0,75 CFP ai Dottori Agronomi e Forestali partecipanti, sarà suddiviso in due momenti:

Mattina - dalle ore 10:00 alle ore 13:30

Previsto l’incontro moderato da Massimo Lucidi (giornalista e Presidente della Fondazione e-novation) con gli iniziali saluti istituzionali di Melissa Rava (Presidente di Asso.Impre.Di.A.), di Luca Salvetti (Sindaco di Livorno) e di Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana).

Tra gli interventi di rilievo, saranno presenti figure politiche e tecniche di spicco come il Senatore Manfredi Potenti, il Deputato Marco Simiani, Silvia Chiassai Presidente Fondazione CER Italia e Sindaco di Montevarchi, Direttore di Anci Toscana Simone Gheri, oltre ad esponenti del mondo dell’architettura del paesaggio e delle aziende sponsor dell’evento.

Pomeriggio - dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Spazio ad un nuovo incontro, questa volta moderato dal Direttore Generale di Asso.Impre.Di.A. Alberto Patruno e che vedrà l’intervento di esperti dell’urbanistica, delle politiche ambientali e della ricerca scientifica, come Silvia Viviani (Assessora all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Livorno), Roberta Casini (Vicepresidente Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico e Sindaco di Lucignano), Silvia Brini dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) Gianluca Burchi del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

“Tra i temi principali che verranno discussi durante l’intera giornata di incontri vi è il benessere psicofisico che deriva dalla presenza di spazi verdi nelle aree urbane. È noto, infatti, - dichiara il Presidente di Asso.Impre.Di.A. Melissa Rava - che il verde urbano contribuisce significativamente a ridurre lo stress, migliorare la salute mentale e promuovere uno stile di vita più attivo. I dati suggeriscono che, se ogni cittadino europeo avesse accesso a spazi verdi vicino alla propria abitazione, si potrebbero evitare 43.000 decessi prematuri ogni anno”.

“Oggi più che mai la sostenibilità ambientale diventa una necessità imprescindibile, ed eventi come quello previsto il 27 settembre a Livorno - dichiara il Direttore Generale di Asso.Impre.Di.A. Alberto Patruno - si inseriscono in un più ampio discorso sul futuro delle città, dove il verde non è solo una questione estetica, ma una componente strategica per garantire la salute, la sicurezza e il benessere delle persone. Partecipare a questo evento, dunque, non significa solo acquisire conoscenze tecniche, ma contribuire attivamente alla costruzione di città più vivibili, sane e resilienti. L’impegno di ciascuno è fondamentale per creare un futuro sostenibile”.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail e visitare la pagina web dedicata alla manifestazione.