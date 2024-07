SUAP digitali: al via i finanziamenti per Comuni e Regioni

Sono disponibili sulla piattaforma per la PA digitale 2026 gli Avvisi a Regioni e Comuni, per la presentazione delle domande di finanziamento degli interventi destinati all’interoperabilità delle piattaforme utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

SUAP digitali: gli avvisi per i finanziamenti

In particolare è prevista l’erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse destinate alla M1C1 del PNRR, Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)” a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, utili ad adeguare i SUAP alle nuove “Specifiche tecniche di interoperabilità” approvate con il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023.

Come segnala ANCI, i due Avvisi di finanziamento sono destinati:

alle 9 Regioni titolari di piattaforme aggregatrici per i Comuni del territorio;

ai Comuni (potenzialmente sono 1.002 in totale) che, nella gestione del SUAP, utilizzano piattaforme tecnologiche diverse da quelle nazionale e regionali, anche in forma associata.

Le domande vanno presentate entro le ore 23:59 del 25 settembre 2024, esclusivamente online sulla piattaforma PA digitale 2026, accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale.

Alla fine della procedura di candidatura, il sistema permette di creare la domanda di partecipazione e la dichiarazione di adesione alla piattaforma tecnologica, che devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del potenziale Soggetto attuatore PA e ricaricate in piattaforma. Alla PEC scelta in fase di primo accesso, l'ente riceverà una ricevuta di trasmissione.

Dopo la verifica di ammissibilità dell’intervento, la piattaforma ne dà comunicazione alla PA che, per potere ottenere il finanziamento, deve inserire il Codice Unico di Progetto che il Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzerà per approvare l’elenco delle domande.

Il finanziamento sarà erogato a seguito del raggiungimento dell’effettivo adeguamento delle piattaforme SUAP alle specifiche tecniche.