Valutazioni immobiliari: aggiornate le linee Guida ABI

È stato sottoscritto il nuovo aggiornamento delle Linee guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, adottate dalla maggior parte delle banche operanti in Italia.

Nate con l’obiettivo di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili, le Linee Guida contengono una serie di principi, regole e procedure per le valutazioni immobiliari a garanzia delle esposizioni creditizie, a supporto della tenuta della stabilità economico e finanziaria del settore e degli intermediari creditizi.

Queste le principali novità della quinta edizione:

introduzione dei principi di stima del cosiddetto “valore dell’immobile” introdotto dalla disciplina di vigilanza prudenziale delle banche. Alla luce degli approfondimenti in materia che si stanno effettuando a livello europeo, verrà elaborata in seguito un’Appendice di natura metodologica sulla determinazione del “valore dell’immobile”;

specifica degli elementi distintivi del “valore dell’immobile” rispetto al “valore del credito ipotecario”;

adeguamento alle versioni più recenti degli standard internazionali ed europei;

uapprofondimento sulla valutazione degli immobili destinati all’attività agricola.

Strumento fondamentale per valutatori, consulenti e periti, la nuova edizione è stata elaborata e condivisa da ABI, l’Associazione Società di Valutazioni Immobiliari – Assovib, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Tecnoborsa – facenti parte del “Tavolo sulla valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie” costituito con il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 25 novembre 2010 – con la collaborazione di Assoimmobiliare, Confedilizia, FIABCI-ITALIA (International Real Estate Federation), l’Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare – ISIVI, la Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS e l’European Group of Valuers’ Associations – TEGOVA.