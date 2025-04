Risposta Agenzia delle Entrate 16 aprile 2025, n. 106

Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, co. 5, del decreto–legge n. 39 del 2024 – general contractor – assenza di fatture emesse nei confronti del committente – spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30 marzo 2024 – rilevanza – pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all'inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – non rilevanza.