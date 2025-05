Parere ANAC 16 aprile 2025, n. 16

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, suddivisa in sette lotti, per la sottoscrizione di accordi quadro con più operatori economici, di durata triennale, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. medesimo, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità BIM, oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo e nuova edificazione, così come disciplinati dall’art. 3, co. 1, lett. b), c), d) ed e) del d.P.R. 380/2001, da redigere ai sensi del citato d.lgs. 36/2023 - Richiesta di parere.