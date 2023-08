Nuovo Ecobonus finanziato dal de-finanziamento del Sismabonus

Nell'ambito delle nuove misure previste per la transizione verde e l'efficientamento energetico, contenute nella proposta di revisione del PNRR, il Governo ha previsto un nuovo ecobonus destinato alla riqualificazione degli immobili privati.

Nuovo Ecobonus

Si tratta di una misura che si innesterebbe sul sistema di incentivi fiscali già previsto in Italia per l’efficientamento degli edifici e potenziato dal 2020 con il “Superbonus”, ma che si rivolgerà esclusivamente alle famiglie a rischio di povertà energetica e ai giovani.

La nuova misura sarà finanziata mediante il depotenzionamento del sismabonus per il quale, secondo il Governo, non è chiaro il contributo per la transizione verde (che in realtà non c'è visto che si parla di sicurezza strutturale).

Definanziato il Sismabonus

La proposta di modifica approvata dalla Cabina di Regia PNRR mira a stralciare il target intermedio di 1,4 milioni di metri quadri previsto con riguardo al Sismabonus, concordando con i servizi della Commissione, al contempo, un aumento dell’obiettivo dell’Ecobonus.

Viene, dunque, proposto di "modificare la descrizione della misura ed il target eliminando ogni riferimento agli interventi di Sismabonus includendo il relativo sub-criterio nell’ambito del target ecobonus. Tale modifica consentirebbe un maggiore contributo della misura alla transizione verde. La proposta consente, inoltre, di rendicontare l’installazione di caldaie a condensazione a gas in sostituzione delle caldaie a minore efficienza".

