Superbonus: il Fisco sulla congruità delle spese per gli infissi

Con la risposta n. 1 del 5 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla verifica di congruità delle spese sostenute per gli interventi di superbonus.

Verifica di congruità e sostituzione infissi

In particolare, riferendosi ad un intervento trainato di sostituzione degli infissi, il Fisco ha chiarito che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, deve essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

In caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

