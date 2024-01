Superbonus e congruità dei prezzi: il Fisco sull’utilizzo dei prezzari

In considerazione degli aggiornamenti periodici dei prezzari e delle tempistiche (sempre abbastanza lunghe) dei cantieri di superbonus (soprattutto quando si parla di condomini), in che modo deve essere effettuata la necessaria verifica di congruità delle spese sostenute? Ed in particolare, a quale data occorre fare riferimento per la scelta del prezzario da utilizzare?

Superbonus, prezzari e verifica di congruità: l’interpello l’Agenzia delle Entrate

Domande certamente non banali che hanno trovato risposta nel primo intervento del 2024 dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 1 del 5 gennaio 2024, resa in riferimento ad un classico interpello presentato da un condominio minimo composto da 5 unità immobiliari che unitamente agli interventi di riqualificazione energetica, ha avviato interventi trainati di sostituzione degli infissi dell’intero edificio.

Considerata la particolare forma, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario regionale non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario di una Regione vicina edizione 2021 che, invece, la prevedeva.

Intanto, la Regione di riferimento ha provveduto all’aggiornamento del prezzario, includendo al suo interno anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre dell’istante. Ulteriori particolari:

è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023;

il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso;

i condomini hanno optato per l'applicazione dello sconto in fattura.

Quale prezzario dovrà essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'articolo 119, comma 13, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?