Decreto Superbonus 2024: approvato definitivamente alla Camera

Dopo il voto di fiducia al Governo, oggi la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024) recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”.

A questo punto si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

