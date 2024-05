Decreto Superbonus 2024: votata la fiducia al Governo

Nessun colpo di scena, la Camera dei Deputati, con 178 voti favorevoli e 102 contrari, ha approvato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024), recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”.

Oggi la votazione definitiva, dopo la quale il testo sarà trasmesso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Superbonus 2024: la struttura

Confermata (e non poteva essere altrimenti) la struttura del D.L. n. 39/2024 coordinato con la legge di conversione, predisposta dalla Sesta Commissione (Finanze) al Senato che, dai 10 iniziali, ha esploso in provvedimento in 17 articoli tra bis e ter. Di seguito la struttura definitiva:

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

art. 1-bis - Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici

art. 1-ter - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

art. 4-bis - Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

art. 4-ter - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

art. 6 - Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria