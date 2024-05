Salva Casa 2024: il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Legge

Come già anticipato, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data odierna lo schema di Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Via libera al Salva Casa 2024

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha anticipato che il Decreto Legge approderà in Gazzetta Ufficiale entro la prossima settimana (probabilmente lunedì 27 maggio 2024) con le disposizioni immediatamente in vigore ma che, naturalmente, dovranno essere confermate e/o integrate dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge (che arriverà verosimilmente entro fine luglio).

Tante le novità che riguardano gli interventi di edilizia libera, le tolleranze costruttive, il cambio di destinazione d’uso e la sanatoria edilizia.

