Decreto Salva Casa 2024 in Consiglio dei Ministri: ecco la prima bozza

Dopo mesi di dichiarazioni, convegni e tanta attesa, approda al Consiglio dei Ministri n. 82 del 24 maggio 2024 lo schema di Decreto-Legge recante “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Decreto Salva Casa 2024: la struttura

Un provvedimento emergenziale composto da appena 3 articoli:

Art. 1 - Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19

Art. 3 - Disposizioni di coordinamento e entrata in vigore

Il Decreto-Legge dovrà passare prima dal Consiglio dei Ministri per la sua discussione e approvazione, poi in Gazzetta Ufficiale (dopo sarà già in vigore) per terminare con la conversione in legge da parte del Parlamento (entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta).

Dei tre articoli di cui si compone è certamente il primo quello più importante perché apporta un nuovo corposo pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che andremo ad analizzare puntualmente nel presente approfondimento.