Coronavirus: dal Ministero della Salute il decalogo dei comportamenti da seguire

La Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp) raccomanda ai genitori di non portare i bambini nello studio del proprio pediatria di famiglia o al pronto soccorso per comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre, e di telefonare prima al medico per ricevere consigli e indicazioni.

“Per annullare il contagio dobbiamo limitare il contatto tra malati e sani - avverte il presidente Fimp, Paolo Biasci, in una nota - Chiediamo alle famiglie di rispettare le indicazioni fornite nel corso del triage telefonico con il proprio pediatra di famiglia e, una volta giunti in ambulatorio, di collaborare attenendosi ad alcune semplici regole da adottare per evitare il contagio”.

Coronavirus: le 5 regole della Federazione italiana dei medici pediatri

Se dopo il triage telefonico si rendesse necessario un accertamento queste sono le regole della Fimp da seguire:

Non accedere all’ambulatorio senza aver prima concordato telefonicamente la visita Entrare in sala d’aspetto solo quando esce il paziente precedente Tenere in braccio il bambino se non è in grado di star seduto Controllare che il bambino tocchi meno possibile le attrezzature dello studio In attesa della visita, far usare al piccolo un gioco o libro portato da casa e non permettergli di condividerlo con altri pazienti

Coronavirus: il decalogo del Ministero della Salute

Anche il Ministero della Salute ha pubblicato un pieghevole con i 10 comportamenti da seguire:

Lavati spesso le mani Evita il contatto ravvicinato con persone 2 che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Per scaricare il decalogo CLICCA QUI

Coronavirus: occhio ai gruppi WhatsApp e ai social

Da parte nostra, vogliamo dare un consiglio a tutti gli amministratori di gruppi #Whatsapp: per qualche giorno limitate la possibilità di scrivere ai soli amministratori. In questo momento di psicosi collettiva è necessario avere informazioni dai canali ufficiali e bisognerebbe evitare di alimentare le paure e la disinformazione attraverso i gruppi.

Per i canali ufficiali è possibile consultare:

Oltre naturalmente ai siti di enti pubblici, scuole, ospedali,... con le eventuali circolari ufficiali.

Stesse considerazioni valgono per tutti i social network.

