Decreto PA 2025: le novità per i Comuni nella lettura ANCI

Dopo l’approvazione in prima lettura dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, il ddl di conversione del Decreto PA 2025 (D.L. 14 marzo 2025, n. 25) è ora al vaglio dell'Aula con voto di fiducia, prima del passaggio al Senato.

Decreto PA 2025: la nota ANCI sul DDL

Sul testo, ANCI ha pubblicato una nota sintetica, analizzando le principali misure contenute nel provvedimento, evidenziandone punti di forza e criticità applicative, in particolare per i Comuni di piccole e medie dimensioni in relazione a: