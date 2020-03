Ultime notizie Coronavirus Covid-19: in Gazzetta l’Ordinanza 22 marzo 2020

Ultime notizie Coronavirus Covid-19: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020 l’Ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Ancora niente Gazzetta Ufficiale, dunque, per il DPCM che, come da indicazioni del Premier Giuseppe Conte, dovrà di fatto chiudere l’Italia. Con la nuova Ordinanza del Ministero della Salute viene, invece, replicata parte del DPCM di cui attendiamo la pubblicazione in Gazzetta. In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

