Testo Unico Edilizia 2020: scarica la versione aggiornata al Decreto Semplificazioni del DPR n. 380/2001

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) rende definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: le modifiche

In particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del Testo Unico Edilizia, inserendone uno nuovo. Le modifiche sono contenute nei seguenti articoli del D.L. n. 76/2020:

art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia);

art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive).

Allego al presente articolo riportiamo il testo liberamente scaricabile del Testo Unico Edilizia aggiornato al Decreto Semplificazioni.

Testo Unico Edilizia: l'articolato aggiornato al 2020

Di seguito l'elenco completo dell'articolato aggiornato al 2020.

PARTE I – Attività edilizia

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Attività edilizia

Art. 1 (L) - Ambito di applicazione

Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali

Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

Art. 3-bis. (Interventi di conservazione)

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali

Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia

TITOLO II - Titoli abilitativi

Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali

Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Art. 9-bis - Documentazione amministrativa

Capo II – Permesso di costruire

Sezione I - Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire

Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

Sezione II - Contributo di costruzione

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo

Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

Sezione III - Procedimento

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale

Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

Art. 23 (R) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

Art. 23-bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Agibilità

Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità

TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato

Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

Capo II - Sanzioni

Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità

Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato

Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione

Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive

Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire

Art. 43 (L) - Riscossione

Art. 44 (L) - Sanzioni penali

Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale

Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai

Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

Capo III – Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali

Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche

Art. 53 (L) - Definizioni

Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi

Art. 55 (L) - Edifici in muratura

Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti

Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate

Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

Art. 59 (L) - Laboratori

Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche

Art. 61 (L) - Abitati da consolidare

Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici

Art. 63 (L) - Opere pubbliche

Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Sezione I - Adempimenti

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere

Art. 67 (L-R) - Collaudo statico

Sezione II - Vigilanza

Art. 68 (L) - Controlli

Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori

Sezione III – Norme penali

Art. 71 (L) - Lavori abusivi

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori

Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo

Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza

Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

Art. 81 (L) - Certificazioni

Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità

Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche

Art. 85 (L) - Azioni sismiche

Art. 86 (L) - Verifica delle strutture

Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni

Art. 88 (L) - Deroghe

Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici

Art. 90 (L) - Sopraelevazioni

Art. 91 (L) - Riparazioni

Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Art. 94-bis - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Sezione III - Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) - Sanzioni penali

Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni

Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori

Art. 98 (L) - Procedimento penale

Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio

Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale

Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio

Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Sezione IV - Disposizioni finali

Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 - 121 (abrogati)

Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) - Ambito di applicazione

Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia

Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia

Art. 126 (R) - Certificazione di impianti

Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo

Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici

Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti

Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori

Art. 131 (L) - Controlli e verifiche

Art. 132 (L) - Sanzioni

Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori

Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore

Art. 135 (L) - Applicazione

Art. 135-bis - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

PARTE III – Disposizioni finali

Capo I – Disposizioni finali

Art. 136 (L-R) - Abrogazioni

Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore

Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico

