Con Soft.Lab parte l'Octoberfest del calcolo strutturale e della geotecnica

Un autunno caldo in tema di sconti quello che propone Soft.Lab a tutti gli strutturisti italiani. L’iniziativa si chiama “Octoberfest” e si tratta di un mese di sconti sui software per il calcolo strutturale e la geotecnica.

Nel dettaglio la formula 999 consente di avere IperSpace BIM, la suite per il calcolo strutturale in cemento armato, acciaio e legno insieme al modulo SismoCheck per la classificazione sismica degli edifici ad un prezzo davvero speciale. SismoCheck consente infatti la determinazione della variazione di classe sismica attraverso l’elaborazione della struttura, prima allo stato di fatto e poi all’atto di applicazione degli interventi, sia con il metodo semplificato che con quello convenzionale.

L’”Octoberfest” di Soft.Lab propone anche offerte riguardanti la geotecnica su Monolith il software per il calcolo dei muri di sostegno e Bulk il software per il calcolo di paratie.

Monolith è un software con un’interfaccia semplice ed intuitiva che consente di effettuare una veloce modellazione del tipo di opera di sostegno sulla base delle dimensioni e delle esigenze di funzionamento dell’opera, delle caratteristiche meccaniche dei terreni in sede e di riporto, dell’eventuale regime delle pressioni interstiziali, dell’interazione con gli eventuali manufatti circostanti e delle condizioni generali di stabilità del sito.

Bulk è il software per la modellazione, il calcolo e la verifica di paratie di pali o setti in calcestruzzo. Si presenta con un’interfaccia grafica intuitiva consentendo di modellare e calcolare le paratie di pali, definire i tiranti presenti, i metodi di collasso del terreno ed infine le stratigrafie. Il programma esegue il calcolo e la verifica del modello strutturale restituendo in pochi istanti gli esecutivi di cantiere e la relazione tecnica da presentare agli enti preposti.

Clicca qui e vai alla pagina dedicata www.soft.lab.it/octoberfest

