Incentivi funzioni tecniche: chiarimenti dalla Corte dei Conti

Come si effettua il calcolo dell’incentivo alle funzioni tecniche in caso di accordo quadro? Quali attività inoltre sono incentivabili?

Si tratta due interessanti quesiti posti alla Sezione di Controllo Regionale del Veneto della Corte dei Conti che, con la Delibera del 4 settembre 2024, n. 297, ha chiarito le modalità di applicazione degli incentivi nell'ambito di accordi quadro come Convenzioni Consip e quali tipologie di attività possano essere incentivate.

Incentivi funzioni tecniche: le previsioni del nuovo Codice Appalti

Ricorda la Corte dei Conti che la questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento che ha impegnato la giurisprudenza e la dottrina sin dalla legge Merloni del 1994; la legge n. 114/2014ha introdotto il fondo per la progettazione e l’innovazione che, successivamente, il D.Lgs. n. 50/2016 ha trasformato in fondo che incentiva le funzioni tecniche.

Proprio sul d.Lgs. n. 50/2016 si è espressa, a più riprese, la giurisprudenza contabile, la quale ha individuato alcuni principi di diritto che hanno inciso sulla concreta e corretta applicazione dell’istituto.

Nello specifico:

la complessità dell’attività che giustifichi la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico;

la tassatività delle attività incentivabili;

la necessità di un apposito regolamento, che operi anche retroattivamente;

la natura giuridica dell’incentivo non riconducibile a spesa del personale.

Più recentemente, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), sono state superate alcune delle lacune presenti nella previgente disciplina e che erano state oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, anche interpretative.

In particolare è stato ampliato l’ambito delle attività tecniche incentivabili, a qualunque tipologia di affidamento; resta ferma, tuttavia, come già specificato dalla giurisprudenza prevalente, la valorizzazione della “complessità” dell’attività posta in essere, quale presupposto legittimante per l’erogazione del contributo in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Il nuovo codice degli appalti conferma le precedenti disposizioni, con una previsione del 2% dell’importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un’ulteriore ripartizione: l’80% viene destinato ai tecnici, il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi. Possono essere finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture.

La finalità dell’art. 45 del codice è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Inoltre, con il nuovo codice, il tetto retributivo individuale viene elevato fino al 100%; di contro, gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Altra importante novità è l’incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

Infine, l’allegato include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che prima (comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”. La misura resta confermata nel 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara. Del 2% previsto, l’80% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti. L’incentivo è corrisposto dal dirigente in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche, secondo quanto disciplinato dalle stazioni appaltanti.