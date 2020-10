Coronavirus Covid-19: Le ultime ordinanze regionali e gli aggiornamenti di oggi

Entro domani sarà pubblicato il nuovo dPCM che andrà a sostituire l’attuale dPCM 7 settembre 2020 che contiene le misure urgenti che vanno in scadenza il 7 ottobre 2020 che, vista l’attuale situazione, dovrebbero essere prorogate con qualche integrazione (per esempio quella dell’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto), segnaliamo che oggi il numero dei nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 2.257 con la regione Campania che mantiene una non invidiabile prima posizione in Italia.

I dati salienti

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 327.586 persone delle quali 36.002 sono decedute e 232.681 sono state dimesse.

Attualmente i soggetti positivi sono 58.903.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 11.844.346 con un incremento di 60.241 nella giornata di oggi.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.487, di cui 323 in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Incremento dei contagiati dall’1 settembre 2020

Qui di seguito i numeri relativi agli incrementi giornalieri dei contagiati, rispetto al giorno precedente, dall’1 settembre 2020 a oggi.

Totale giornaliero degli attualmente positivi

Qui di seguito il numero del totale degli attualmente positivi che dall’1 settembre 2020 a oggi ha avuto un incremento costante tanto che la linea di tendenza si sovrappone, praticamente al grafico stesso

I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggiorn numero di contagi del giorno 4 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

Campania 14.768 (+431, +2,92%)

14.768 (+431, +2,92%) Lombardia 108.316 (+251, +0,23%)

108.316 (+251, +0,23%) Lazio 17.757 (+248, +1,40%)

17.757 (+248, +1,40%) Veneto 28.854 (+230, +0,80%)

28.854 (+230, +0,80%) Toscana 15.764 (+185, +1,17%)

15.764 (+185, +1,17%) Emilia-Romagna 36.089 (+167, +0,46%)

36.089 (+167, +0,46%) Piemonte 36.312 (+129, +0,36%)

36.312 (+129, +0,36%) Sicilia 7.809 (+128, +1,64%)

7.809 (+128, +1,64%) Liguria 13.976 (+107, +0,77%)

13.976 (+107, +0,77%) Sardegna 4.317 (+88, +2,04%)

4.317 (+88, +2,04%) Puglia 8.317 (+83, +1,00%)

8.317 (+83, +1,00%) Trento 6.224 (+49, +0,79%)

6.224 (+49, +0,79%) Abruzzo 4.607 (+30, +0,65%)

4.607 (+30, +0,65%) Marche 8.165 (+22, +0,27%)

8.165 (+22, +0,27%) Friuli-Venezia Giulia 4.911 (+21, +0,43%)

4.911 (+21, +0,43%) Calabria 2.086 (+19, +0,91%)

2.086 (+19, +0,91%) Umbria 2.695 (+19, +0,71%)

2.695 (+19, +0,71%) Bolzano 3.662 (+17, +0,46%)

3.662 (+17, +0,46%) Basilicata 934 (+14, +1,50%)

934 (+14, +1,50%) Valle d’Aosta 1.346 (+13, +0,97%)

1.346 (+13, +0,97%) Molise 677 (+2, +0,30%)

Bollettino protezione civile

In allegato il Bollettino della Protezione civile di ieri con tutti i numeri relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti emanati dalle regioni, segnaliamo:

