Decreto Semplificazioni: da ANCE tutte le novità per urbanistica, edilizia privata, procedimenti amministrativi e ambiente

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” - entrato in vigore il 17 luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), il 15 settembre 2020 sono entrate in vigore molte delle disposizioni previste per urbanistica, edilizia privata, procedimenti amministrativi e ambiente.

Decreto Semplificazioni: il Dossier ANCE

Disposizioni che sono state affrontate in un dossier predisposto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che definisce puntualmente le modifiche che riguardano i seguenti articoli del decreto semplificazioni:

Art. 3 - Verifiche antimafia tra privati - protocolli di legalità

Art. 10 - Misure di semplificazione in materia edilizia

Art. 10-bis - Semplificazioni per la demolizione di opere abusive

Art. 12 - Modifiche alla legge 241/90

Art. 13 - Conferenza di servizi accelerata

Art. 15 - Agenda per la semplificazione

Art. 50 - Semplificazioni procedura di via

Art. 51 - Semplificazioni in materia di via per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche

Art. 52 - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

Art. 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale.

Art. 55 - Semplificazioni procedurali per i piani, i regolamenti e gli interventi nei parchi

Art. 55-bis - Semplificazioni procedurali per gli impianti sportivi

In allegato il documento predisposto dall'ANCE.

