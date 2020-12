Lotteria degli scontrini: dall'1 dicembre 2020 attivo il portale per ottenere il codice per partecipare

È attivo da oggi il portale lo spazio partecipa ora del portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it da cui è possibile generare il codice per partecipare alla Lotteria degli scontrini, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) modificata dal D.L. n. 34/2020 (art. 121) che ne ha posticipato l'avvio all'1 gennaio 2021.

Lotteria degli scontrini: cos'è

La lotteria degli scontrini non costa nulla perché è collegata ai normali acquisti.

Possono partecipare solo i maggiorenni residenti in Italia semplicemente acquistando - in contanti o non - beni o servizi presso esercizi commerciali.

Partecipare alla lotteria è facile: basterà procurarsi il codice lotteria e mostrarlo all'esercente al momento dell’acquisto. Così, lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.

Per ogni euro speso si otterrà un boiglietto virtuale fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi fare fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico si potrà partecipare ad entrambe le estrazioni.

Lotteria degli scontrini: come ottenere il Codice lotteria

Dall'1 dicembre, atraverso la sezione Partecipa ora si potrà richiedere il codice lotteria utilizzando il proprio codice fiscale, indispensabile per partecipare. Una volta ottenuto il codice lotteria, sarà necessario stamparlo o salvarlo sul proprio dispositivo mobile per poi esibirlo all'esercente al momento dell’acquisto.

Il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno risalire all'utente che lo ha generato per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

Lotteria degli scontrini: le estrazioni

Dal 2021 saranno effettuate:

estrazioni settimanali “ordinarie” con sette premi da 5.000 euro ciascuno

estrazioni settimanali “zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti

estrazioni mensili “ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro

estrazioni mensili “zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Seguiranno le estrazioni annuali: quella “ordinaria” con un premio pari a 1.000.000 di euro e quella “zerocontanti” con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Lotteria degli scontrini: calendario estrazioni

A partire dal 2021, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021:

giovedì 11 febbraio

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre.

A inizio 2022, in data da definire, si terranno le prime estrazioni annuali a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021.

La data delle estrazioni annuali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata