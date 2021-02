Superbonus 110%: nuovo accordo Poste Italiane e SMA Italia per la cessione del credito

Aumentano le possibilità di cessione del credito da superbonus 110%. Grazie ad un nuovo accordo tra Poste Italiane e SMA Italia i privati cittadini potranno utilizzare direttamente le alternative previste dal Decreto Rilancio per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica e istallazione di impianti fotovoltaici.

Superbonus e cessione del credito: l'accordo Poste Italiane - SMA Italia

Lo prevede il nuovo accordo stipulato tra Poste Italiane e SMA Italia, azienda leader nel settore della produzione di inverter e di soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico, che consentirà agli installatori partner del gruppo di accedere all'offerta di Cessione del credito d’imposta di Poste Italiane a condizioni ad essi dedicate nell’ambito della soluzione SMA 110 Energy Solution.

“Siamo soddisfatti di annunciare questo accordo - afferma Valerio Natalizia, Amministratore Delegato di SMA Italia - che offrirà un ulteriore servizio agli installatori e quindi un vantaggio anche ai clienti finali, che potranno così accedere facilmente alle agevolazioni fiscali. La nostra soluzione SMA 110 Energy Solution, già completa ed efficiente dal punto di vista tecnologico, diventa oggi più integrata e, soprattutto, rende più fattibile per gli italiani prendere in considerazione una risorsa come il fotovoltaico permettendo di superare l’ostacolo del credito. Il fatto che un player dell’importanza di Poste Italiane abbia deciso di collaborare con noi non fa altro che confermare la qualità e serietà della nostra proposta”.

I prodotti compresi nella soluzione recentemente lanciata da SMA Italia consentono sia il risparmio fino all’80% all’anno in bolletta grazie all’autoproduzione di energia, sia il miglioramento della classe energetica di un appartamento. Per questa ragione rientrano quindi tra i principali interventi agevolabili al 110% e cedibili a terzi, secondo quanto previsto dal “Decreto Rilancio” dello scorso mese di maggio.

Le fasi per la cessione del credito da superbonus

Per poter usufruire del Superbonus 110%, si dovranno infatti realizzare interventi di efficientamento energetico che, nel loro complesso, assicurino un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove questo non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

I cittadini potranno cedere il credito d’imposta maturato a seguito di tali interventi scontando direttamente l’importo dal corrispettivo dovuto (il cosiddetto “sconto in fattura) ai professionisti partner SMA Italia per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

L’installatore potrà in una seconda fase cedere a sua volta il credito d’imposta ad altri soggetti, tra cui, appunto, Poste Italiane.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

