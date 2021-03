Nel nuovo numero di Progettazione e calcoli uno speciale SismaBonus al 110%

Disponibile il nuovo numero di Progettazione e calcoli, il magazine rivolto ai professionisti del calcolo strutturale e della geotecnica contenente approfondimenti tecnici, best practices, casi applicativi, focus su tematiche di interesse comune e dossier. Tra i contenuti presenti nel numero di marzo, i lettori potranno approfondire:

Il dossier tecnico relativo al SuperBonus che affronta l'analisi delle principali novità introdotte a gennaio 2021: nuovi limiti temporali in vigore, requisiti minimi di accesso al bonus, modalità di cessione del credito nonché chiarimenti in merito all'accesso alle detrazioni per le imprese ed i cittadini. Sarà inoltre presentato un caso applicativo di definizione della classe di rischio e di valutazione della vulnerabilità di un edificio esistente in muratura con i relativi interventi di miglioramento sismico.

Il caso studio di questo numero tratterà l'analisi dello stato di fatto di un edificio scolastico, articolo a cura dell'ing. Donato Fatelli. Verranno analizzate le varie fasi della progettazione, dal reperimento della documentazione tecnica disponibile all'individuazione delle normative di riferimento fino alla relativa proposta di adeguamento.

Tra gli articoli relativi all'analisi strutturale, troviamo l'analisi degli elementi shell e l'ottimizzazione della mesh per velocizzare il calcolo. L'articolo, a cura dell'ing. Marco De Pisapia, si propone di fornire consigli utili per l'infittimento della mesh. li lettore potrà valutare la rispondenza di tali considerazioni nell'applicazione ad un caso studio su una struttura con solai a piastra.

Per maggiori informazioni sulla rivista Progettazione e calcoli è possibile visitare la pagina dedicata all'indirizzo http://www.soft.lab.it/progettazione-e-calcoli

© Riproduzione riservata