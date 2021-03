Controtelai e porte Filo Muro Ermetika: l'esigenza di creare un ambiente di design

Ci troviamo nel cuore di Tel Aviv, dove, grazie al nostro stimato Partner Algabi Doors, abbiamo potuto partecipare alla realizzazione di una prestigiosa Clinica Dentistica fornendo alcuni prodotti della nostra Linea Absolute, controtelai e porte Filo Muro Ermetika.

Il risultato a lavoro ultimato è davvero strabiliante.

L’esigenza di creare un ambiente di design, caratterizzato da linee minimaliste e pulite, proprio di uno studio medico, è stata pienamente soddisfatta dall’impiego delle porte battenti filo muro Absolute Swing che esaltano e sfruttano al meglio gli spazi a disposizione, crendo un ambiente confortevole, funzionale ed esteticamente unico.

I rivestimenti realizzati sapientemente su misura e il design ricercato anche degli arredamenti, contribuiscono a creare un'interessante dinamicità tra superfici, luci, contrasti e riflessi.

Il merito di questo eccellente risultato è tutto dei prodotti Ermetika applicati in questo contesto:

Le porte Filo Muro Absolute Swing, NIENTE STIPITI, NIENTE COPRIFILI, dal gusto assolutamente minimale.

Absolute Swing di Ermetika è la soluzione filo muro per porte a battente che risponde al bisogno dei progettisti di cercare nuovi sistemi di chiusura capaci di coniugare praticità e design. Disponibile per pareti in intonaco e in cartongesso, permette di celare gli accessi ad ambienti riservati, come dispense ripostigli, creando un effetto di totale continuità con le pareti.

Absolute Swing coniuga perfettamente la necessità di nascondere ed isolare con quella di decorare ed arredare. Risulta pertanto la variante perfetta della Linea Filo Muro di Ermetika da applicare in contesti come una clinica dentistica, uno studio professionale, una sala convegni o in strutture alberghiere, senza escludere le abitazioni private orientate al gusto minimale.

Clinica Dentistica Tel Aviv – Israele

Architetto Zalman Perry

Algabi Doors

Galleria fotografica