Agenzia del Demanio: nuove assunzioni per architetti e ingegneri

L’Agenzia del Demanio ha aperto le selezioni per la ricerca di ingegneri, architetti e geometri con esperienza pregressa, da inserire a tempo indeterminato presso diverse sedi territoriali. L’invio di tutte le candidature va effettuato entro le 23:59 del 20 luglio 2023 sulla piattaforma dell’Agenzia stessa. Vediamo le posizioni nel dettaglio.

Assunzioni Agenzia del Demanio: le posizioni aperte

Tra le posizioni aperte, segnaliamo la ricerca di:

1 Esperto in verifica dei progetti – sede di Roma

1 Referente Tecnico Lavori - sede di Roma

3 Esperti Impiantisti Meccanici - sede di Roma

1 Esperto Tecnico in ambiente e Resilienza - sede di Napoli

2 Esperti Tecnici Strutturisti - sede di Roma

1 Esperto Geotecnico - sede di Roma

1 Esperto tecnico CAM e DNSH - Roma

2 Esperti Tecnici Strutturisti - sede di Milano

5 Assistenti computi metrici estimativi - sede di Roma

1 Referente Architetto Paesaggista - sede di Milano

1 Referente tecnico Impiantista Meccanico - sede di Ancona

1 Esperto Geotecnico - sede di Milano

Esperto in verifica dei progetti

Il profilo ricercato ha una laurea magistrale in Architettura o Ingegneria e deve aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 7 anni nell’ambito di verifica della progettazione, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come componente e coordinatore di gruppi di verifica. È richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale da almeno 7 anni.

Tra le principali attività che dovrà svolgere, il supporto al Responsabile per il controllo della conformità e adeguatezza del sistema di gestione alle norme, linee guida, regolamenti generali e tecnici in materia di verifica della progettazione, la redazione del programma di formazione e addestramento del personale ispettivo e la predisposizione il programma di Audit interno annuale.

Referente Tecnico Lavori

Per questa posizione è richiesta la laurea magistrale in Architettura (classe LM04), in Ingegneria Edile-Architettura (LM04), in Ingegneria Civile (LM23). È necessario avere maturato almeno 3 anni di esperienza nel settore pubblico o privato in attività afferenti all’esecuzione dei lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, direttore tecnico delle imprese) e/o aver svolto attività di progettazione come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici per la redazione di progetti di lavori eseguiti o in corso di esecuzione; aver svolto attività di progettazione in modalità BIM almeno da 3 anni; inoltre è richiesta l'iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 3 anni.

Esperti tecnici impiantisti meccanici

Posso candidarsi i laureati in Ingegneria Meccanica (LM33) o in Ingegneria civile (LM23) con esperienza di almeno 7 anni in attività di progettazione, come libero professionista o presso studi di progettazione e/o società di ingegneria, per la redazione e conduzione di progetti di impianti in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione. È richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni.

Esperto tecnico in ambiente e resilienza

Per la sede di Napoli, si cerca un esperto tecnico in ambiente e resilienza, laureato in Ingegneria o Architettura, che abbia svolto per almeno 7 anni attività di progettazione, come libero professionista o presso studi di progettazione e/o società di ingegneria, per la redazione e conduzione di progetti di impianti in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione. È richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni.

Esperti Tecnici Strutturisti

Due i professionisti che verranno selezionati per coprire questa posizione per la sede di Roma e due per la sede di Milano per cui possono candidarsi i Laureati in Ingegneria Civile (LM23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24), o in Ingegneria Edile-Architettura (LM04).

Tra le esperienze maturate è richiesto aver svolto per almeno 7 anni il ruolo di Direttore Tecnico presso imprese edili che abbiano svolto lavori pubblici nel settore delle strutture, oppure aver esvolto per almeno 7 anni attività di progettazione e anche di direzione lavori come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria per la redazione e conduzione di progetti di lavori strutturali eseguiti o in corso di esecuzione.

In alternativa essere stato impiegato per almeno 7 anni in amministrazioni pubbliche, con ruolo tecnico e comprovata esperienza nell’ambito strutturale e sismico esecutivo nei ruoli di Progettista e di Direttore dei Lavori.

È richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni.

Tra le attività che svolgeranno i tecnici:

Progettazione;

Direzione dei lavori;

Direzione dell’Esecuzione del Contratto;

Verifica della progettazione ai fini della validazione;

Adempimenti nei confronti delle Autorità di settore;

Verifica dello stato manutentivo degli immobili e valutazione degli interventi di messa a norma necessari.

Esperto Geotecnico

L’Agenzia ricerca due figure, da inserire nelle sedi di Milano e di Roma. La posizione è rivolta a laureati in Scienze Geofisiche (classe LM79), in Ingegneria Civile (LM23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM35), in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM74) con un’esperienza di almeno sette anni:

direttore tecnico presso imprese edili che abbiano svolto lavori pubblici nel settore delle opere geotecniche,

oppure

oppure direttore operativo in qualità di libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria per l’esecuzione di progetti di lavori geotecnici eseguiti o in corso di esecuzione

In alternativa, essere stato impiegato per almeno 7 anni in amministrazioni pubbliche, con ruolo tecnico e comprovata esperienza di progettazione e/o di cantiere (direttore operativo) nell’ambito geotecnico. In tale ambito, costituisce titolo preferenziale aver svolto il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto. È richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni.

Esperto tecnico CAM e DNSH

È rivolto ai laureati in Ingegneria e/o Architettura l’avviso per esperti tecnici CAM e DNSH, a cui si richiede un’esperienza in attività di progettazione di almeno 7 anni, come libero professionista o come dipendente in studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici, con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile.

In particolare i candidati dovranno dimostrare di aver eseguito progettazioni con applicazione dei CAM, DNSH o altra certificazione volontaria (LEED, ITACA, etc.) in strutture complesse (scuole, housing sociale, ospedali, grandi uffici, centri commerciali, etc.). È richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni.

Assistente computi metrici estimativi

5 i posti da assegnare come assistente per la redazione di computi estimativi a diplomati in geometria o con diploma Tecnico in “Costruzioni, ambiente e territorio” (IT24), Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L07), in Scienze dell’Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23).

È richiesta un’esperienza pregressa di almeno 3 anni attività di collaborazione nella progettazione, come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici, in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione.

Referente Architetto Paesaggista

Per la sede di Milano si ricerca un Architetto Paesaggista che abbia svolto da almeno 3 anni attività di progettazione paesaggistica e delle aree verdi come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici. È richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 3 anni.

Queste le principali aree di attività previste per la posizione:

Progettazione di arredo urbano, parchi e giardini.

Progettazione di aree ricreative.

Riqualificazione di aree verdi urbane dismesse.

Progettazione per la sostenibilità ambientale.

Referente tecnico impiantista meccanico

Infine, per la sede di Ancora, si seleziona un referente tecnico impiantista meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica (LM33) o in Ingegneria civile (LM23).

È richiesta un’esperienza di almeno 3 anni in progettazione, come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici, per la redazione e conduzione di progetti di impianti meccanici in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione; inoltre dovrà essere comprovata l’esecuzione di progettazioni relative ad impianti meccanici di strutture complesse; infine, è richiesta l’ abilitazione all’esercizio della professione da almeno 3 anni.