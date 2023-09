Agenzia del Demanio: si ricercano professionisti per la Struttura di Progettazione

Nuove assunzioni previste per la Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, alla ricerca di personale da inserire presso le sedi di Cagliari, Milano, Roma, Napoli e Venezia, selezionando diversi profili. Vediamo quali.

Struttura di Progettazione: l'Agenzia del Demanio ricerca professionisti

Come riportato sul sito dell’Agenzia stessa, si ricercano:

1 Esperto Tecnico Lavori a Cagliari;

2 Esperti in Pianificazione Territoriale a Roma;

1 Amministrativo contabile junior a Milano;

1 Project Manager e Controller a Milano;

1 Amministrativo contabile junior a Napoli;

1 Tecnico Junior a Napoli;

2 Project Manager e Controller a Roma;

1 Esperto in Sicurezza/Prevenzione incendi a Roma;

1 Esperto in Idraulica a Roma, Milano e Napoli;

4 Esperti Impiantisti Meccanici a Roma, Milano e Napoli;

1 Esperto in Pianificazione Territoriale a Venezia.

Esperto tecnico lavori

Per questo profilo sono richiesti:

Laurea magistrale in Architettura (classe LM04), in Ingegneria Edile-Architettura (LM04), in Ingegneria Civile (LM23);

iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 7 anni;

almeno 7 anni di esperienza nel settore pubblico o privato in attività afferenti all’esecuzione dei lavori e/o aver svolto attività di progettazione come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici per la redazione di progetti di lavori eseguiti o in corso di esecuzione;

aver svolto attività di progettazione in modalità BIM almeno da 7 anni.

Esperto Pianificazione territoriale

In questo caso i candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

laurea magistrale in Ingegneria e/o Architettura (LM04);

abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni;

almeno 7 anni di esperienza complessivamente conseguiti come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici, in attività di pianificazione territoriale e riqualificazione urbanistica attraverso la conoscenza e l'utilizzo delle migliori tecnologie informatiche e soluzioni tecniche/progettuali.

Amministrativo contabile junior

Per questa figura, selezionata per le sedi di Milano e Napoli, si richiedono:

laurea triennale in materie economiche e/o scientifiche o diploma di istruzione secondaria superiore;

esperienza di almeno 3 anni nel caso di laurea triennale o almeno 5 anni nel caso di diploma;

competenze in contabilità generale e nozioni di contrattualistica pubblica e privata (aspetti amministrativi e fiscali);

conoscenza processo di acquisto di beni e servizi e gestione contabile degli ordini.

Project Manager e controller

In questo caso si selezionano ingegneri con esperienza di almeno 3 anni nel settore pianificazione e controllo di piani d’investimento, preferibilmente relativi a interventi edilizi, con focus nella pianificazione degli investimenti e nel controllo di gestione. Le figure sono richieste per le sedi di Milano e Roma.

Tecnico Junior

La sede territoriale di Napoli è invece alla ricerca di 1 Tecnico Junior in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di geometra o diploma Tecnico in “Costruzioni, ambiente e territorio” (IT24);

Laurea triennale in: Ingegneria Civile e Ambientale (L07); Scienze dell’Architettura (L17); Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23).



È richiesta un’esperienza di almeno 3 anni in attività di collaborazione nella progettazione, come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici, in ambito lavori civili e/o industriali.

Esperto in sicurezza/prevenzione incendi

È destinato alla sede di Roma il professionista Esperto in sicurezza/prevenzione incendi, in possesso di laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria Meccanica (LM33) o Ingegneria per l’Ambiente e Territorio (LM35).

I candidati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

abilitazione all’esercizio della professione da almeno 7 anni e l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno;

aver svolto per almeno 7 anni attività di progettazione, come libero professionista o presso studi di progettazione e/o società di ingegneria, di prevenzione incendi in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione;

dimostrare di aver eseguito 5 progettazioni relative a progettazioni antincendio di strutture complesse (ospedali, grandi uffici, centri commerciali, etc.), allegando al curriculum vitastralci significativi delle progettazioni eseguite.

Esperti tecnici in idraulica

Tre le sedi coinvolte per la selezione di altrettanti esperti tecnici in idraulica.

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

Laurea Magistrale in: Ingegneria Chimica (LM22), Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria Meccanica (LM33), Ingegneria per l’Ambiente e Territorio (LM35)

una significativa esperienza complessiva di almeno 5 anni in Amministrazioni/Enti pubblici o Studi/Società su tematiche attinenti la progettazione e realizzazione di opere ed impianti idraulici in campo civile ed industriale che coinvolgono l'acqua e altri fluidi in movimento;

l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni.

Esperto Tecnico Impiantista Meccanico - Roma

La sede di Roma è alla ricerca di 4 esperti tecnici impiantisti meccanici con Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica (classe LM33) e abilitati all’esercizio della professione da almeno 7 anni.

È richiesta un’esperienza di almeno 7 anni attività di progettazione, come libero professionista o presso studi di progettazione e/o società di ingegneria, per la redazione e conduzione di progetti di impianti in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione;

I candidati dovranno anche dimostrare di aver eseguito le seguenti attività:

n. 5 progettazioni relative ad impianti meccanici di strutture complesse;

n. 5 progettazioni di impianti di supervisione e telecontrollo di impianti meccanici;

Esperto Pianificazione territoriale - Venezia

Per la sede di Venezia verrà selezionato un esperto in pianficazione territoriale, laureato in Ingegneria o Architettura (LM04).

In questo caso si richiedono almeno 7 anni di esperienza complessivamente conseguiti come libero professionista o come dipendente presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o enti pubblici, in attività di pianificazione territoriale e riqualificazione urbanistica attraverso la conoscenza e l'utilizzo delle migliori tecnologie informatiche e soluzioni tecniche/progettuali.

Assunzioni Struttura di Progettazione: scadenza invio domande

Per ogni profilo è possibile presentare la propria candidatura direttamente sul portale dell’Agenzia del Demanio, entro le ore 23:59 di lunedì 11 settembre.

Tutti gli avvisi sono consultabili a questo link.