Agevolazioni fiscali e dichiarazione dei redditi 2024: le nuove Guide dell'Agenzia delle Entrate

Sono ben 12 le Guide che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulle agevolazioni fiscali spettanti in dichiarazione dei redditi 2024, fornendo un quadro competo di tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali, qualora sussistano i requisiti per richiederli.

Agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi: le Guide di AdE ai bonus spettanti

Tanti gli ambiti di riferimento e le spese che possono essere portate in detrazione: proprio per facilitare la consultazione delle possibili agevolazioni spettanti, il Fisco ha creato la raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”, suddivisa in volumi tematici:

Aspetti generali

Spese sanitarie

Interessi passivi mutui

Spese istruzione

Erogazioni liberali

Premi assicurazione

Contributi previdenziali e assistenziali

Altre detrazioni e deduzioni

Crediti d’imposta

Recupero patrimonio edilizio

Riqualificazione energetica

Bonus mobili ed elettrodomestici

Superbonus.

Ciascuna Guida si propongone come un vero e proprio vademecum aggiornato alle novità normative e ai documenti di prassi dell’Agenzia, fornendo anche chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori.

Oltre ai focus sulle singole agevolazioni, il Fisco ne ha predisposto uno sugli aspetti generali, contenente tutte le indicazioni utili sulla documentazione da presentare a CAF e professionisti abilitati, sull’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati e sulle regole da osservare nella conservazione della documentazione.