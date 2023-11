Aggiornamento prezzari: istituito il tavolo tecnico presso il MIT

Con il Decreto Direttoriale del 10 novembre 2023, n. 248, è stato costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il Tavolo tecnico di consultazione finalizzato ad assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari regionali.

Nuovo codice appalti e prezzari regionali: il Tavolo tecnico

In particolare, come previsto dall'art. 6, co. 4 e 5 dell'allegato I. 14 al d.Lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), iI tavolo tecnico svolge i seguenti compiti:

promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell’attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;

proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

Composizione del tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico è così composto:

in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott.ssa Loredana Cappelloni — Direttore generale presso la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere- coordinatore dott.ssa Iolanda De Luca — Dirigente Divisione 2 della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere

​Supplenti: arch. Maria Giambruno dott.ssa Paola Vacirc.a

in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome dott. Augusto De Strobel — Regione Toscana ing. Mario Monaco -Provincia autonoma di Trento dott. Philipp Grosslelx:her — Provincia autonoma di Bolzano ing. Marco Dorigo — Itaca

in rappresentanza di ANCI ing. Massimiliano Papetti

in rappresentanza dei Provveditorati ing. Vittorio Rapisarda- Provveditore OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna

in rappresentanza delle Autorità di sistema portuale: Pres. Assoporti Rodolfo Giampieri

in rappresentanza dell'ENAC ing. Marco Trombetti, Responsabile Direzione Sviluppo e Approvazione Progetti

in rappresentanza dell'ISTA T dott.ssa Maria Moscufo

in rappresentanza di Unioncamere: dr. Amedeo del Principe

Supplente: dr. Gianluca Pesolillo

in rappresentanza di RFI ing. Franco Iacobini

in rappresentanza di ANAS ing. Luca Bernardini - Direttore della Direzione Tecnica

in rappresentanza della rete delle professioni tecniche ing. Remo Giulio Vaudano

in rappresentanza delle categorie sindacali Giacomo Virgilio

in rappresentanza degli operatori economici: dr. Angelo Artale - FINCO — supplente: dr.ssa Anna Danzi avv. Francesca Marcacci Balestrazzi - AISCAT dott. ing. Antonio Ciucci - ANCE — supplente dott. ing. Paola Malabaila dott. Crapolicchio Carlo - UNCI avv. Michele Lignola Direttore Generale ANIE.



Inoltre, con lo stesso tavolo di consultazione, verranno condivisi i risultati di monitoraggio del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6, co, 2 dello stesso allegato l.14.