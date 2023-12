Albo CTU e periti: come presentare domanda di iscrizione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, il Comunicato del Ministero della Giustizia relativo alle specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei CTU e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, come previsto dall’art. 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, e dall’art. o 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, entrambi novellati dall’art. 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del d.Lgs. n. 149/2022, nonché dell’albo dei periti presso il tribunale di cui all’art. 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale.

Albo CTU e periti: come presentare la domanda di iscrizione

Nel dettaglio, il documento contiene le specifiche per presentare in modo corretto la domanda per l'iscrizione all'albo, accedendo tramite SPID o CNS al Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici.

Una volta effettuato l’accesso al sistema, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio CV in tutte le sue parti, seguendo un modello incrementale basato su schede digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie.

I dati si riferiscono a:

titoli di studio conseguiti;

iscrizione ad ordini professionali;

partecipazione a corsi di formazione;

certificazioni conseguite;

competenze digitali, linguistiche o di altra natura;

esperienze lavorative in corso e/o precedenti;

brevetti;

pubblicazioni;

patenti e permesso di lavoro.

Caratteristiche degli albi CTU e periti

Presso i tribunali sono istituiti l’albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale, tenuti dal presidente del Tribunale. Tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

L’albo dei CTU è diviso in categorie, comprendendo sempre la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa; in quello penale sono presenti esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Per ottenere l’iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Non si può essere iscritti in più di un albo.