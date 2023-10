Appalti PNRR: tutti i dati disponibili sul sito ANAC

Maggiore conoscenza delle procedure e massima trasparenza possibile sull'operato delle Pubbliche Amministrazioni. Con questi obiettivi prosegue il lavoro di aggiornamento di ANAC sugli appalti PNRR e PNC, per i quali ha recentemente integrato il portale degli open data relativi ai contratti pubblici in Italia inserendo due nuovi dataset, che saranno aggiornati ogni mese.

Appalti PNRR e PNC: il sistema open data di ANAC

Nello specifico, i due dataset riguardano:

gli "Indicatori Pnrr/Pnc";

le “Misure premiali Pnrr/Pnc”.

Il primo insieme di dati "Indicatori Pnrr/Pnc" riporta, per i bandi di gara che utilizzano fondi PNRR/PNC, le quote di inclusione ed eventuali deroghe alla norma sulle pari opportunità. In questo modo sarà possibile sapere in quali casi viene rispettata la clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30% di giovani under 36 e donne , oppure per quali affidamenti vengono invece richieste delle deroghe, consentite dalla legge, e le motivazioni.

Il secondo dataset denominato "Misure premiali Pnrr/Pnc" contiene invece gli aggiornamenti sulle misure premiali utili ad attribuire un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato: in questo modo si possono ad esempio individuare gli appalti che premiano le imprese che si impegnano ad assumere donne e giovani oltre la soglia minima prevista come requisito di partecipazione, oppure quelle nei tre anni precedenti la scadenza della gara non abbiano ricevuto accertamenti per comportamenti discriminatori, oppurequelle che utilizzano strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti.

Le ulteriori novità

Oltre ai dataset, sono state introdotte novità nella sezione “Analytics”: gli utenti potranno fare una ricerca sugli appalti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inserendo il flag "Pnrr", ottenendo così l’importo, il numero delle procedure, il numero delle stazioni appaltanti e degli operatori economici aggiudicanti degli appalti finanziati con le risorse del Piano, su un database che ANAC aggiorna da luglio 2022.

Per esempio, il nuovo filtro di ricerca può evidenziare le prime dieci stazioni appaltanti per numero di procedure e per valore, la distribuzione delle procedure sul territorio, i dieci operatori economici di maggiore consistenza per numero e per valore di procedure. Scendendo nel dettaglio per ogni bando Pnrr si possono consultare CIG, oggetto, stazione appaltante, data di pubblicazione e quella di aggiudicazione, il valore a base d’asta e il valore di aggiudicazione, la localizzazione, la tipologia di contratto.

Obiettivo del database è dare modo ai cittadini di accedere in maniera semplice e aperta a tutti i dati, favorendo così trasparenza e partecipazione al lavoro delle istituzioni. Come ha spiegato il presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa, “La sfida della trasparenza è innanzitutto culturale. Deve diventare un comportamento diffuso che coinvolge tutti, i cittadini in primis, nella responsabilità di verificare l’azione della Pubblica amministrazione”.