Appalti pubblici: Consip lancia il Piano Gare 2025

Consip ha introdotto, per la prima volta, il Piano Gare annuale, un'iniziativa strategica che punta a rafforzare la trasparenza e l'efficienza degli acquisti pubblici in Italia., mettendo a disposizione di imprese e amministrazioni una programmazione chiara, strumenti digitali avanzati e opportunità strategiche per migliorare la qualità dei servizi e la gestione della spesa pubblica

Piano Gare 2025: il programma di Consip

Il Piano per il 2025 prevede 111 gare, segnando un incremento del 35% rispetto agli anni precedenti e delineando un obiettivo ambizioso di oltre 120 miliardi di euro di acquisti nel quadriennio del Piano Industriale 2025-2028.

Si tratta di un approccio ispirato alla logica della “casa di vetro”, promuovendo responsabilità e apertura nel settore degli acquisti pubblici.

L'iniziativa è progettata per:

ottimizzare la programmazione delle amministrazioni pubbliche;

delle amministrazioni pubbliche; fornire maggiore prevedibilità alle imprese fornitrici della PA;

alle imprese fornitrici della PA; facilitare il dialogo tra istituzioni e aziende, con una pianificazione chiara e accessibile.

Le aree strategiche del Piano Gare 2025

Nel corso del 2025 sono previste circa 100 aggiudicazioni di gare, con un incremento del 20% rispetto agli anni precedenti. Questo si tradurrà in un volume di acquisti della PA stimato in circa 29 miliardi di euro.

Il Piano Gare coprirà tutti i principali settori di spesa pubblica con un focus su modelli innovativi di gara, come le gare per progetti.

Le principali aree di intervento includono:

Digitalizzazione e innovazione tecnologica, con 64 iniziative su: ​​Intelligenza artificiale Cybersecurity Software on premise e in cloud Infrastrutture e reti Comunicazione e connettività

con 64 iniziative su:

Beni e servizi , con 25 iniziative relative a: Autoveicoli e autobus a basso impatto ambientale; Buoni pasto; Business travel; Servizi assicurativi.



, con 25 iniziative relative a: Energy e Building Management (13 iniziative) Servizi energetici integrati Utility (gas naturale, energia elettrica) Facility management immobiliare Servizi di riqualificazione edilizia



(13 iniziative) Sanità e tecnologie mediche (9 iniziative) Sanità digitale e ottimizzazione dei processi di cura Apparecchiature e dispositivi sanitari innovativi (es. robot chirurgici) Logistica sanitaria

(9 iniziative)

Pianificazione e accessibilità delle gare

La programmazione delle gare avverrà su base trimestrale e sarà consultabile sul sito ufficiale di Consip. Non solo: l’introduzione del Piano Gare annuale segna anche l’inizio di un nuovo modello di relazione continuativa tra Consip e i suoi stakeholders.

Durante l'anno, saranno organizzati eventi come: