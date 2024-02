Appalti di servizi e forniture: da ANAC la domanda di partecipazione tipo alle gare

Dopo la pubblicazione del Bando tipo n. 1/2023, resa necessaria dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), ANAC ha predisposto anche la domanda di partecipazione tipo, da utilizzare sempre per procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento, alla cui redazione hanno partecipato Itaca, IFEL, Consip, Invitalia, soggetti aggregatori, oltre che centrali di committenza, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici ed enti di ricerca tramite consultazione pubblica, nasce con l’obiettivo di fornire una modulistica standard che possa semplificare le attività delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici, riducendo il rischio di errori e omissioni.

Queste nel dettaglio le sezioni che lo compongono:

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse;

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

6. Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012 (Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

7. Dichiarazione eventuale se la procedura: ha un lotto unico pari o superiore a 250 milioni di euro; è suddivisa in lotti con valore complessivo stimato superiore a 250 milioni di euro e il valore del lotto o dei lotti per cui si può presentare offerta è pari o superiore a 125 milioni di euro.

8. Ulteriori dichiarazioni

Le indicazioni di ANAC

Per la redazione del documento, sono stati utilizzati i seguenti criteri:

vengono riportate le sole dichiarazioni non previste nel DGUE , per evitare inutili duplicazioni e il proliferare di errori;

, per evitare inutili duplicazioni e il proliferare di errori; il documento ha carattere generale , e la stazione appaltante deve adeguarlo sulla base delle proprie esigenze, eliminando parti non pertinenti e integrando eventuali, ulteriori informazioni necessarie e legate al contratto da affidare;

, e la stazione appaltante deve adeguarlo sulla base delle proprie esigenze, eliminando parti non pertinenti e integrando eventuali, ulteriori informazioni necessarie e legate al contratto da affidare; per la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione è stato previsto l’inserimento nel FVOE dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento.

Infine, ANAC segnala che procederà alla pubblicazione di una relazione AIR semplificata per spiegare la motivazione delle scelte regolatorie compiute.