Utilizzare layer, blocchi e riferimenti esterni, risolvere problematiche progettuali complesse e saper gestire disegni tecnici CAD 2D e 3D: queste sono le competenze indispensabili per chi opera nel settore della progettazione tecnica.

Ma con l’evoluzione costante delle tecnologie, anche gli strumenti devono restare al passo. Come si stanno evolvendo i tool specifici del settore? AutoCAD 2025 si è rivoluzionato, migliorando alcune funzioni già esistenti e introducendone di nuove.

AutoCAD 2025, le novità tra AI e automazione

La più recente versione di AutoCAD introduce alcune funzionalità innovative che migliorano l’efficienza e incrementano le potenzialità creative del software. Una delle più apprezzate è senz’altro Smart Blocks, che grazie all’intelligenza artificiale, suggerisce il posizionamento ottimale dei blocchi o trova e sostituisce in modo rapido i blocchi esistenti, basandosi sull’uso passato. Questo non solo semplifica il lavoro, ma riduce significativamente i tempi di progettazione.

Anche la collaborazione tra team è stata ripensata con strumenti come Activity Insights, che monitora le attività multiutente e traccia ogni modifica, filtrandole in base alla tipologia, ma anche all’utente e alla data di riferimento. L’importazione di revisioni da Autodesk Docs poi permette di trasferire e collegare facilmente le revisioni PDF direttamente da Autodesk Docs, sincronizzandole in un layer di traccia all'interno di AutoCAD. Si può così esaminare e integrare il feedback in modo fluido ed efficiente, eliminando la necessità di passare da un'applicazione all'altra.

Per chi lavora su planimetrie complesse, sarà possibile integrare dati geografici reali all’interno dei progetti grazie alle mappe Esri ArcGIS®, scegliendo tra cinque nuovi stili di mappa: Esri OpenStreetMap, Esri Immagini, Esri Strade, Esri Grigio chiaro ed Esri Grigio scuro.

Infine, Autodesk Assistant rappresenta il vero punto forte del programma: un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che guida l’utente con suggerimenti mirati, rendendo l’intera esperienza più fluida e intuitiva. L’assistente è progettato per rispondere a domande relative alle funzionalità, offrendo risposte sintetiche e precise, nonché risorse didattiche per approfondire le sfide progettuali direttamente all’interno del software.

La formazione continua per professionisti

Tutte queste novità richiedono competenze aggiornate per essere utilizzate al meglio. Tra le opzioni di formazione disponibili in modalità e-learning, il corso AutoCAD online di Unione Professionisti offre un programma pratico e strutturato, adatto a disegnatori CAD, architetti, ingegneri civili, interior designer e tecnici.

Grazie alla formazione a distanza, puoi seguire le lezioni in qualsiasi momento e luogo, adattandole ai tuoi impegni professionali. Questo tipo di formazione offre numerosi vantaggi:

ti permette di ottenere i Crediti Formativi Professionali ( CFP ) richiesti dall’Albo o di ampliare il proprio bagaglio di competenze per rispondere meglio alle esigenze del mercato;

) richiesti dall’Albo o di ampliare il proprio bagaglio di competenze per rispondere meglio alle esigenze del mercato; ti dà un supporto personalizzato tramite figure professionali esperte, sempre disponibili per chiarire dubbi e guidare l’apprendimento;

tramite figure professionali esperte, sempre disponibili per chiarire dubbi e guidare l’apprendimento; il corpo docente esperto, altamente qualificato, condivide il proprio know-how garantendo un’esperienza didattica solida e mirata.

Il futuro della progettazione tecnica

AutoCAD 2025, con le sue funzionalità avanzate e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, rappresenta il punto di incontro tra creatività e tecnologia, aprendo nuove strade per il design e la produzione. Non si tratta solo di maggiore precisione e tempi di lavoro ridotti, ma di una vera e propria trasformazione dei processi creativi e produttivi.

Il futuro della progettazione non è definito esclusivamente dalle tecnologie, ma da come queste vengono applicate per rivoluzionare il modo di pensare e realizzare progetti. L’intelligenza artificiale, come evidenziato nel report annuale “State of Design & Make” di Autodesk, sta già contribuendo a rimuovere compiti ripetitivi, analizzare dati complessi e potenziare la progettazione generativa. Questo approccio, oltre a migliorare l’efficienza, permette ai professionisti di concentrarsi su decisioni strategiche e creative.

Il design, in definitiva, non è mai stato così dinamico, e i professionisti di oggi hanno davanti a sé un panorama ricco di possibilità per ridefinire il loro ruolo in un settore in continua evoluzione.