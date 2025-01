Automazione delle finestre per tetti per la casa moderna

I sistemi di controllo intelligenti in casa rendono estremamente comodo l'uso e la regolazione dei parametri di vari elettrodomestici e dispositivi. L'automazione può essere presente anche nei sistemi di oscuramento delle finestre per tetti. Scriviamo delle attuali possibilità di controllo elettrico di tapparelle e tende da tetto.

Case intelligenti: in cosa consiste il concetto di smart-home?

La gestione intelligente della casa è un concetto sempre più emergente negli ultimi anni. E cosa significa esattamente? Le case intelligenti si basano su soluzioni smart home, ovvero prodotti integrati per la gestione di vari impianti e dispositivi in un edificio. Questo tipo di tecnologia avanzata fino a poco tempo fa era solo un'idea futuristica, ma oggi sta diventando quasi una realtà quotidiana.

L'automazione domestica intelligente viene utilizzata in relazione agli infissi e ai loro accessori. L'uso di queste soluzioni significa che le tapparelle e le tende per le finestre per tetti possono essere gestite in remoto da quasi tutto il mondo. Oltre alla comodità d'uso, i vantaggi di questi sistemi includono, ad esempio, il risparmio di elettricità e calore e una maggiore sicurezza (possibilità di controllare gli elettrodomestici a distanza mentre gli occupanti sono fuori casa):

Caratteristiche della tecnologia Z-Wave

La tecnologia Z-Wave, definita protocollo radio wireless, funziona in base al principio di uno speciale chip. Altri componenti importanti di questo sistema sono un processore, un trasmettitore, un ricevitore radio o una memoria flash. La trasmissione dei segnali dal dispositivo trasmittente a quello ricevente avviene in modalità wireless e consente il controllo a distanza, ad esempio da un telefono cellulare, ma anche da un telecomando. La tecnologia Z-Wave funziona con gli infissi e gli accessori per le finestre da tetto e altro ancora. Tra i vantaggi più importanti dei sistemi Z-Wave vi sono:

funzionamento più comodo di finestre e tapparelle;

nessuna necessità di installare cavi;

installazione semplice;

controllo con un unico dispositivo;

possibilità di ottimizzare i costi (per riscaldamento, raffreddamento e illuminazione);

facile espansione con componenti aggiuntivi.

Chi è interessato a investire in finestre per tetti e accessori a comando elettrico deve tenere presente che la maggior parte dei produttori offre l'automazione come prodotto separato.

Sistema di controllo WiFi

Un altro modo pratico per controllare le finestre per tetti e i relativi accessori è il popolare sistema wi-fi. Questo tipo di comunicazione radio senza fili si basa sul funzionamento di un router che riceve e poi distribuisce i segnali ai singoli dispositivi. In base allo stesso principio, nella maggior parte delle case si utilizza Internet senza fili.

I principali vantaggi di questo tipo di automazione sono l'assenza di cavi, di pannelli di controllo e, quindi, la semplicità di installazione e l'affidabilità. I dispositivi per finestre per tetti e tapparelle che operano in modalità wi-fi possono essere controllati da uno smartphone, oltre che tramite l'app wBox. Quest'ultima, grazie alla collaborazione con Google Assistant, consente di gestire i prodotti per finestre con la voce. L'automazione delle finestre per tetti si traduce in possibilità quasi illimitate di configurazioni diverse o di funzionamento di più prodotti contemporaneamente.

Dispositivi di controllo

Una selezione di tapparelle interne ed esterne per finestre per tetti può essere controllata a distanza tramite dispositivi come smartphone, tablet o computer. Per i prodotti basati sulla tecnologia Z-Wave, sono necessari un gateway con interfaccia Z-Wave e l'installazione di un'app compatibile. Il protocollo di trasmissione dati wi-fi, invece, funziona tramite un router.

Oltre ai modi sopra descritti per controllare le apparecchiature delle finestre, è possibile utilizzare anche altri dispositivi. Tra questi vi sono i telecomandi e i regolatori a parete. I telecomandi consentono di controllare le finestre e gli accessori da qualsiasi punto della casa o dell'appartamento. I comandi a parete hanno l'aspetto di tradizionali interruttori della luce e, come questi, vengono montati su una delle pareti.