Bando piccoli Comuni turistici: ok alla proroga

I piccoli comuni a vocazione turistica hanno qualche giorno in più per potere presentare domanda di accesso al Fondo stanziato dal Ministero del Turismo: è stato infatti prorogato al 23 settembre 2023 il termine per l’invio delle istanze.

Piccoli comuni turistici: ok alla proroga

Istituito con la Legge di Bilancio 2023 e attuato con il Decreto interministeriale del 14 aprile 2023, il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati da ISTAT come comuni a vocazione turistica, l’obiettivo di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Tra gli interventi per i quali è possibile presentare richiesta di accesso ai fondi rientrano quelli finalizzati a:

favorire l’ accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;

sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l'identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;

riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell'area;

potenziare forme di mobilità sostenibile;

creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;

promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;

ridurre l'impatto ambientale del turismo;

del turismo; incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 34 milioni di euro, a valere sul triennio 2023-2025, prevedeno ‘assegnazione di 10 milioni quest’anno e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fondo piccoli Comuni: come presentare l'istanza

Possono presentare richiesta di accesso al fondo i Comuni, in forma singola o aggregata, indicati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, che rispondono ai seguenti requisiti:

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

vocazione turistica secondo la categorizzazione ISTAT.

Le domande di partecipazione vanno presentate tramite la piattaforma informatica del Ministero entro le ore 9.00 del 23 settembre 2023.