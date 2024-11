Bollino Cassa Edile Awards 2024 assegnato a GEOSEC Italia

Il “Bollino Cassa Edile Awards” è un significativo riconoscimento annuale conferito dal sistema delle Casse Edili nazionali alle aziende del settore delle costruzioni che si distinguono per il rispetto delle normative, la promozione di una concorrenza leale e la trasparenza verso partner e clienti, nonché un rispetto nell’applicazione delle normative relative ai contratti collettivi nazionali.

Quest’anno, GEOSEC Italia ha ricevuto un doppio riconoscimento al “Bollino Cassa Edile Awards 2024”, nelle categorie “Fair Play” e “Sprint”, su segnalazione della Cassa Edile di Parma.

Il valore del Fair Play: correttezza e trasparenza

La categoria “Fair Play” del “Bollino Cassa Edile Awards” è destinata alle aziende che si distinguono per la loro integrità, trasparenza e adesione rigorosa alle normative di settore. Questa categoria premia realtà che operano con etica, dimostrando attenzione e rispetto verso tutti i collaboratori e le parti coinvolte. Per GEOSEC, questo riconoscimento riflette una visione aziendale che considera il rispetto delle normative, la corretta e rigosa applicazione dei parametri che distinguono il contratto collettivo nazionale, e il benessere dei dipendenti come elementi fondamentali. L’azienda si è sempre impegnata a garantire condizioni di lavoro corrette e sicure, creando un ambiente stimolante e privo di irregolarità, che favorisce la crescita personale e professionale dei collaboratori.

Inoltre, GEOSEC promuove una cultura di trasparenza nei rapporti con i propri clienti e fornitori, contribuendo a un settore delle costruzioni basato su pratiche etiche e relazioni di fiducia. Questo premio nella categoria “Fair Play” rappresenta un tributo all’impegno dell’azienda per creare un ambiente di lavoro sano e allineato ai più alti standard di responsabilità sociale.

Sprint: premio all’innovazione e alla rapidità di risposta

La categoria “Sprint” del “Bollino Cassa Edile Awards” celebra l’innovazione e la capacità delle aziende di affrontare prontamente le sfide del settore, sviluppando tecnologie e soluzioni all’avanguardia. GEOSEC ha ottenuto questo premio grazie al suo approccio innovativo che integra tecnologie avanzate e metodologie mini-invasive per la stabilizzazione dei terreni, la mitigazione del rischio sismico e la sicurezza infrastrutturale.

Tra le tecniche di punta utilizzate da GEOSEC vi è il consolidamento del terreno tramite iniezioni di resine espandenti, una metodologia che consente interventi precisi e sicuri, minimizzando l’impatto ambientale e garantendo risultati duraturi. Le metodologie brevettata dall’azienda si contraddistinguono per il supporto di uno speciale monitoraggio geofisico in tempo reale, che permette di intervenire in modo mirato e preciso nel consolidamento dei terreni con iniezioni espandenti. Queste tecnologie rispondono inoltre all’esigenza di interventi sempre più sostenibili e a basso impatto, ideali per un’industria sempre più attenta alla salvaguardia dell’ambiente.

Un impegno che valorizza il contributo dei dipendenti

Il successo di GEOSEC e il raggiungimento di questi importanti riconoscimenti non sarebbero stati possibili senza il contributo essenziale dei lavoratori dell’azienda la cui competenza rappresenta il cuore pulsante di GEOSEC. “Il bollino cassa edile awards 2024 si aggiunge ai due precedenti riconoscimenti già ottenuti dalla nostra società in questo ultimo anno, il premio “legalità e profitto” e il “premio “imprese per la sicurezza,” afferma l’Ingegner Marco Occhi, presidente di GEOSEC, “Tutti insieme questi riconoscimenti confermano la forza del nostro gruppo e di tutti i nostri collaboratori verso un modello del fare impresa virtuosa e sostenibile nel rispetto dei lavoratori, dell’ambiente e delle norme”.

Guardando al futuro: eccellenza e sostenibilità come obiettivi

L’assegnazione del “Bollino Cassa Edile Awards 2024” rappresenta per GEOSEC un incentivo a continuare su questa strada, rafforzando il proprio ruolo di leader nel settore. GEOSEC si impegna a mantenere una cultura aziendale orientata alla sicurezza, alla trasparenza e all’innovazione. L’azienda, già pioniera nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il consolidamento e la stabilizzazione dei terreni, guarda con entusiasmo al futuro, consapevole dell’importanza di promuovere una cultura del lavoro basata sui principi della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di riferimento nel settore delle costruzioni, GEOSEC è pronta a esplorare nuove sfide e a realizzare progetti ambiziosi. L’azienda continuerà a investire in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e a sviluppare metodologie capaci di affrontare le esigenze del mercato in modo sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando il lavoro dei propri collaboratori. GEOSEC rappresenta così un modello di impresa che unisce etica e innovazione, offrendo un contributo concreto al progresso sostenibile dell’industria delle costruzioni.

Per approfondimenti: Geosec ottiene il riconoscimento Bollino Cassa Edile 2024