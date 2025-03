Bonus Casa per la porta blindata: come funziona?

Il Bonus Casa offre vantaggi fiscali significativi anche per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione, tra cui l'installazione di porte blindate o porte rinforzate.

Questa tipologia di lavoro, può infatti fruire delle detrazioni previste dall’art. 16-bis, comma 1 del TUIR, a condizione che sia parte di un intervento di ristrutturazione che rientra nelle categorie previste dalla normativa, come manutenzione straordinaria o miglioramenti strutturali.

Detrazione porta blindata: come utilizzare il Bonus Casa

Ricordiamo che secondo la normativa è possibile usufruire di una detrazione pari al 36% delle spese documentate, fino ad un massimo di 48.000 euro, in 10 quote annuali di uguale importo per questa tipologia di interventi:

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia (esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e, chiaramente, quelli di nuova costruzione);

finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche;

relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia);

relativi all'adozione di misure antisismiche;

bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Come ha sottolineato anche Fisco Oggi, il montaggio di porte blindate o rinforzate è ritenuto un intervento finalizzato alla prevenzione dei rischi legati alla sicurezza dell’immobile, contribuendo a proteggere l'abitazione da atti illeciti da parte di terzi. Per questa ragione, l'installazione di una porta blindata rientra tra gli interventi che beneficiano della detrazione fiscale prevista dal Bonus Casa. Il riferimento è quindi la lettera f) dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR.

Non solo: fino al 31 dicembre 2025, sono previste le seguenti aliquote di detrazione:

50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare nel caso di abitazione principale (articolo 1, comma 55, lett. b), n. 1 della Legge n. 207/2024);

con un limite massimo di spesa di per unità immobiliare nel caso di abitazione principale (articolo 1, comma 55, lett. b), n. 1 della Legge n. 207/2024); 36% per le seconde case.

Quali spese detrarre?

Grazie al Bonus Casa, possono essere detratte non solo le spese per l'acquisto della porta blindata, ma anche quelle per la sua installazione. Tuttavia, non è possibile detrarre la sola spesa per l'acquisto della porta blindata senza che vi sia un intervento di installazione o ristrutturazione collegato.

Infine, per usufruire delle agevolazioni, è necessario: