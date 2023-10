Bonus colonnine: al via la presentazione delle domande di contributo

Mancano pochi giorni all'apertura dello sportello virtuale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. bonus colonnine di ricarica). È stato infatti pubblicato il Decreto Direttoriale del MIMIT del 2 ottobre 2023 con cui vengono definiti, ai sensi dell’art. 7 del DM 14 marzo 2023, i termini di apertura e chiusura dello sportello online. Al rpovvedimento sono allegati anche gli schemi di presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo.

Bonus colonnine di ricarica: al via la presentazione delle domande

Il bonus è erogato per le domande relative agli interventi effettuati dal 4 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022 da utenti domestici, di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del dPCM 6 aprile 2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022

Le domande di concessione ed erogazione del contributo possono essere presentate dai soggetti dalle ore 12.00 del 19 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 2 novembre 2023 o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le domande vanno compilate esclusivamente sulla piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Per potere procedere con l’invio, i richiedenti devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Inoltre è necessario inserire, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, oltre che allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta, debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.

Questo l’iter previsto:

accesso alla procedura tramite SPID, CIE o CNS;

inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;

generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;

caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;

rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato“pdf” immodificabile, con indicazione della data e dell’orario di invio.

Le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse solo se è avvenuto appunto il rilascio dell’attestazione.

Cos'è il bonus colonnine di ricarica

Previsto con il dPCM 4 agosto 2022, il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni. Ciascun beneficiario può presentare soltanto una domanda. Il limite massimo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Le risorse a disposizione sono pari a:

40 milioni per 2022;

40 milioni per 2023.

Il contributo è previsto per:

l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica;

le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;

costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

La domanda va presentata nell’arco della finestra temporale concessa dal Ministero e comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 19 ottobre 2023 al 2 novembre 2023 è prevista l’apertura dello sportello per l’erogazione dei contributi per gli interventi effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. I termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati con successivi avvisi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.