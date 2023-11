Buoni pasto PA: attivo il nuovo contratto Consip

È già disponibile in alcune Regioni italiane il nuovo contratto Consip per la fornitura dei buoni pasto alle pubbliche amministrazioni, con l'attivazione entro la fine del 2023 dei lotti restanti.

Buoni pasto Consip: attivo il nuovo accordo quadro

In particolare, l'Accordo quadro “Buoni pasto ed. 10” è già disponibile in Veneto, Friuli, Trentino, Emilia-Romagna, Calabria e Toscana, con numerose novità che tengono conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, dalle amministrazioni acquirenti, ai dipendenti che fruiscono dei buoni, fino agli esercenti e alle società emettitrici.

7 le aziende partecipanti alla gara suddivisa in 15 lotti, per un totale di 91 offerte. Con il nuovo contratto, le pubbliche amministrazioni potranno acquistare il servizio con uno sconto medio di -12% sul valore nominale del buono, ottenere migliori tempi di consegna delle card elettroniche, oltre che ricevere supporto per l’accreditamento e l’utilizzo dei buoni.

Viene inoltre garantita una migliore spendibilità dei ticket ai dipendenti pubblici, con l’aumento degli esercizi convenzionati e a maggiore capillarità sul territorio, contando anche su nuove soluzioni tecniche e operative, come la ricerca del locale su mappa e la prenotazione del pasto.

Infine, gli esercenti convenzionati potranno beneficiare della riduzione delle commissioni, mai oltre il 5%, applicate dalle società emettitrici rispetto al valore del buono pasto, oltre che del miglioramento dei termini di pagamento e di una maggiore frequenza dei rimborsi. Tiò significa che si garantiranno minori costi a carico degli esercenti e meno problemi collegati ai costi di commissione.

L'attivazione dei nuovi lotti e le alternative

Entro fine anno è prevista l’attivazione dei contratti per i lotti delle regioni restanti, dipendente dall’esito di un ricorso pendente di fronte al Consiglio di Stato.

In attesa di poter aderire al nuovo contratto, Consip mette a disposizione delle amministrazioni che abbiano i contratti di fornitura in scadenza diversi strumenti per l’approvvigionamento temporaneo dei buoni: