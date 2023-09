Camera dei Deputati, concorso per collaboratori tecnici

La Camera dei Deputati è alla ricerca di dieci collaboratori tecnici addetti al reparto impianti e interventi elettrici, che verranno selezionati tramite concorso ad esami, come previsto nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2023, 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami", n. 69.

Concorso collaboratori tecnici alla Camera: requisiti di partecipazione

Il concorso, riservato a cittadini italiani di età compresa fra i 18 e i 40 anni, prevede come requisito di partecipazione il possesso di uno dei titoli di studio elencati nell’allegato A al bando o a titoli conseguiti all’estero dichiarati equipollenti:

diploma di perito industriale elettrotecnico;

diploma di perito industriale per l’elettrotecnica e automazione;

diploma di tecnico delle industrie elettriche;

diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;

diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo «elettronica ed elettrotecnica» articolazione «elettrotecnica»;

diploma di istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica», opzione: apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;

diploma di istituto professionale indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica» percorsi con codice ateco c-33, riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, e codice ateco f.43.2, installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzione.

Invio domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 del 12 ottobre 2023 (ovvero il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale), esclusivamente attraverso il sito dedicato a cui accedere tramite SPID. Entro questo termine il canidato può ritirare la domanda e presentarne un’altra, pagando nuovamente il contributo dovuto per la partecipazione al concorso, pari a 10 euro.

Prove d’esame

Gli esami prevedono lo svolgimento di una prova scritta, una prova pratica professionale e una prova orale sugli argomenti indicati nell’allegato B al bando. Se le domande di partecipazione dovessero essere in numero eccessivo, la Commisione può decidere di espletare una prova preselettiva in 60 quesiti.

Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale.

L’orario e il luogo dello svolgimento della prova scritta (o dell’eventuale prova preselettiva) saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2023.