Caro materiali: nuove modifiche al Decreto Aiuti

Neanche il tempo della conversione in legge del D.L. n. 44/2023, che già si parla di Decreto PA-bis, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2023, n. 144, del D.L. n. 75/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”.

Pubbliche Amministrazioni: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il decreto è così articolato:

Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 1. Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri Art. 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili Art. 3. Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l’Ispettorato nazionale del lavoro Art. 4. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa Art. 5. Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei Art. 6. Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute Art. 7. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa Art. 8. Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori Art. 9. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’operatività e dell’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Art. 10. Disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali Art. 11. Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure di contrasto “caro materiali” Art. 12. Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura Art. 13. Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa Art. 14. Amministrazione penitenziaria Art. 15. Disposizioni in materia di accesso in magistratura Art. 16. Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura Art. 17. Modifica all’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione Art. 18. Misure in materia di giustizia tributaria Art. 19. Disposizioni in materia di Comitato ETS – Emission Trading System Art. 20. Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR Art. 21. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito Art. 22. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno Art. 23. Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza Art. 24. Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo Art. 25. Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale Art. 26. Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 27. Disposizioni per il potenziamento dell’organico dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Art. 28. Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA Art. 29. Misure di contrasto alla peste suina africana Art. 30. Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027 Art. 31. Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico Art. 32. Implementazione della carta dell’uso dei suoli

Capo III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT Art. 33. Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze Art. 34. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi Art. 35. Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi Art. 36. Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche Art. 37. Misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo Art. 38. Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026» Art. 39. Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d’Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» Art. 40. Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO Art. 42. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga

Capo V DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L’ANNO 2025 E FINALI Art. 43. Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 Art. 44. Entrata in vigore



Caro materiali: le modifiche al Decreto Aiuti

Di particolare rilievo è l’art. 11, inserito per accelerare le procedure di riconoscimento alle Stazioni Appaltanti, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei fondi previsti dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, con la previsione di controlli non sulle singole istanze ma con verifiche a campione.

La norma infatti dispone che:

a) al comma 4, lettera b) dell’art. 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;

b) al comma 6 -quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».

Come ha anche spiegato ANCE in una nota a commento, si tratta degli interventi, diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o affidati a Commissari straordinari, per i quali le istanze di accesso al Fondo sono presentate:

entro il 31 agosto 2022, in riferimento ai SAL per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

entro il 31 gennaio 2023, in riferimento ai SAL per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda le disposizioni alla lettera b) il riferimento è alle richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, valutate e riconosciute dal MIT alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del limite di spesa in riferimento a: