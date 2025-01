Cedolare secca: il Fisco sull’imposta di registro

Nel caso di proroga di un contratto di locazione per il quale si paga la cedolare secca, non è necessario versare l'imposta di registro.

Cedolare secca e imposta di registro: la risposta del Fisco

A specificarlo, in risposta al quesito di un proprietario, è Fisco Oggi: al pari della prima registrazione e della risoluzione, per la proroga di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione del regime di cedolare secca non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.Lgs. n. 23/2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base a quanto stabilito dal locatore, a un’imposta, sotto forma di cedolare secca, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, oltre che delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative alla risoluzione e alle proroghe del contratto di locazione, ma non a quelle relative alle cessioni del contratto.

Come pagare l'imposta di registro

Qualora non si utilizzi la cedolare secca, invece, l’imposta per la proroga è dovuta e può essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga):

per la singola annualità;

per l’intero periodo di durata della proroga.

Questi i canali da utilizzare: