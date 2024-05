Cedolare secca: il Fisco sul pagamento dell’imposta

Quando va pagata l’imposta sulla cedolare secca? A chiederlo a Fisco Oggi è un contribuente che ha affittato un immobile nel 2024 con cedolare secca, e si domanda se vada già versato qualcosa quest’anno oppure se sia tutto rimandato al 730/2025.

Imposta su cedolare secca: quando si paga?

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il contribuente che sceglie il regime fiscale agevolato della cedolare secca per il pagamento dell’imposta sostituiva deve osservare le stesse scadenze e modalità previste per l’Irpef, ovvero saldo e acconto per l’anno successivo.

Ciò significa che nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca l’acconto non è dovuto, in quanto manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Versamento acconto e saldo imposta: le scadenze

Ne consegue che: