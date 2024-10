Cessione crediti fiscali: operativa la piattaforma Federbonus

Semplificare e velocizzare lo smobilizzo dei crediti fiscali. È questo l’obiettivo di Federbonus, la piattaforma digitale di Federcontribuenti nata per offrire alle imprese di tutte le dimensioni una soluzione innovativa potranno cedere i propri crediti in modo sicuro, trasparente e vantaggioso.

Federbonus: la piattaforma per lo scambio di crediti fiscali

A raccontare come funziona è la stessa associazione dei contribuenti: la piattaforma rappresenta un modo per venire incontro alle esigenze delle imprese che desiderano trasformare i propri crediti fiscali in liquidità immediata, mettendo in contatto diretto domanda e offerta.

Basata su un sistema altamente personalizzato che si adatta alle esigenze specifiche di ogni impresa, la piattaforma permette di eliminare le lunghe attese e i rischi legati alla cessione tradizionale. Spiega Federcontribuenti che con Federbonus viene garantita la trasparenza e l’oggettività nella valutazione di ogni credito fiscale, garantendo all'impresa cedente il massimo valore possibile. Il tutto con un sistema semplice, veloce e intuitivo, che consente di completare l'operazione di cessione in pochi semplici passaggi. Ma, soprattutto, sicuro: tutte le transazioni sono protette da sistemi all'avanguardia, garantendo la massima tutela dei dati personali e finanziari.

Accanto alla piattaforma per lo scambio dei crediti fiscali, quella dedicata al 'Microcredito', in grado di servire tutte le tipologie di imprese, anche le più piccole. ''Questo servizio – spiegano dall’associazione - permette alle Pmi di usufruire di una nuova fonte di finanziamento, superando gli ostacoli tradizionalmente legati all'accesso al credito”.