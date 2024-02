CFP informali per ingegneri: quali spettano e come richiederli

C’è tempo fino al 31 marzo 2024 per presentare sulla piattaforma MyIng, gestita dalla Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali Informali relativi al 2023.

CFP informali: come presentare la richiesta

La richiesta riguarda il riconoscimento dei CFP Informali (art. 5.3 Testo Unico 2018), connessi alle seguenti attività:

Autocertificazione dell'Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2023 (15 CFP validi per il 2023);

legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2023 (15 CFP validi per il 2023); Redazione di articoli (2,5 CFP ad articolo), monografie (5 CFP), contributi su volume (2,5 CFP);

Concessione di brevetti (10 CFP);

Partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro (5 CFP);

Partecipazione a commissioni esami di stato svolti nel 2023 (3 CFP per sessione).

Criteri di riconoscimento CFP

Questi i singoli criteri per il riconoscimento dei crediti formativi professionali:

a) Articoli su rivista

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di almeno 5.000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. Sono riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo pubblicato su riviste del CNI (L’Ingegnere Italiano, Il Giornale dell’Ingegnere) e su quelle inserite nell’Elenco aggiornato annualmente dal CNI.

La data da considerare ai fini dell’attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

b) Monografie

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolte le formalità previste sia dalla vigente normativa in materia.

c) Contributo su volume

2,5 CFP saranno riconosciuti per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolte le formalità previste sia dall’ ex art. 1 del d.Lgs. n. 660/1945, sia da quelle previste dall’ex art. 2 della Legge n. 47/1948. Sono esclusi gli atti di convegno.

d) Brevetti nell'ambito ingegneria

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall’UIBM o da una struttura equivalente per brevetti internazionali. La data da considerare per l'attribuzione dei CFP è quella dell’emissione dell’attestato di concessione. Sono concessi CFP oltre al titolare anche all’inventore, purché indicato nel brevetto

e) Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria

Vengono dati 5 CFP all’anno per la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. L’incarico deve essere stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, e l'attività connessa deve essere stata effettivamente svolta.

f) Partecipazione a commissioni di esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere

Infine, sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; l’anno di riferimento è quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti la condizione che permette di avere i CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d’esame.

Come presentare l’autocertificazione

Per la presentazione dell’Autocertificazione è necessario pagare i diritti di segreteria pari a 7 euro, IVA esente. Il pagamento può essere effettuato sulla piattaforma MyIng tramite carta di credito o bonifico (sepa direct) e non potrà, una volta corrisposto, essere rimborsato.

L'attribuzione dei CFP avverrà: