Nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del Codice dei Contratti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici, ANAC deve vigilare anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità per i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 93, comma 5, d.Lgs. n. 36/2023 al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

Commissioni di gara: i poteri di vigilanza di ANAC

La conferma arriva da ANAC stessa con il Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024, nel quale si richiama il parere del Consiglio di Stato del 30 luglio 2024, n. 907 sui poteri di vigilanza dell’Autorità anche sulle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal d.lgs. n. 201/2022.

Si tratta di chiarimenti nati dalle difficoltà di coordinamento e interpretazione tra il d.Lgs. n. 201/2022 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e il d.Lgs. n. 39/2013 e sui quali si intersecano le previsioni del Codice Appalti sulle commissioni giudicatrici.

Nel dettaglio, il d.Lgs. n. 201/2022 relativo al “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha previsto, all’articolo 6 “Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità”:

al comma 4, alcune fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di incarichi professionali, di regolazione, di controllo societario, ovvero di gestione del servizio;

al comma 6, che i soggetti ai quali sono conferiti tali incarichi sono tenuti a presentare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 20 del d.Lgs. n. 39/2013;

al successivo comma 7, che ai componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni del d.lgs. 39/2013, nell’articolo 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in materia di contratti pubblici.

Inconferibilità e incompatibilità incarichi: i dubbi interpretativi sul coordinamento tra le norme

Un primo dubbio è emerso per il rinvio operato dall’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 201/2022, all’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, in relazione all’obbligo dichiarativo in capo al soggetto che riceve l’incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio. Questo anche per verificare se il potere di vigilanza di ANAC sulle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, espressamente previsto all’articolo 16 del d.lgs. n. 39/2013, sia da ritenersi esteso anche alle fattispecie di cui al d.lgs. n. 201/2022, ove non riconducibili a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Ulteriori incertezze sono scaturite dal rinvio, contenuto nell’articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 201/2022, alle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, all’articolo 6-bis della l. n. 241/1990, relativo all’astensione in caso di conflitto di interessi, nonché alla normativa in materia di contratti pubblici, con riferimento ai componenti delle commissioni di gara per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale.

Il parere del Consiglio di Stato

Su tali questioni, si è espressa la Prima Sezione del Consiglio di Stato che, con parere del 30 luglio 2024, n. 907, ha riconosciuto espressamente ad ANAC un rilevante potere di vigilanza anche sulle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal d.lgs. n. 201/2022, chiarendo che:

in virtù del rinvio all’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, contenuto nel citato articolo 6, comma 6, del d.lgs. 201/2022, sussiste, in capo al soggetto che riceve uno degli incarichi previsti, l’obbligo di presentare una dichiarazione al momento dell’assunzione dell’incarico e una dichiarazione annuale sulla insussistenza delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità stabilite all’articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022;

è sussistente sia il potere di controllo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013, sia quello di vigilanza e sanzionatorio di ANAC ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto;

il ricorso, nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti nel d.lgs. n. 201/2022, ai meccanismi di controllo e di reazione a eventuali violazioni garantiti dal RPCT e da ANAC, è coerente con il quadro normativo generale in materia di prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne, invece, i commissari di gara per l’affidamento della gestione del servizio, l’articolo 93 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) rubricato “Commissione giudicatrice”, novellando la previgente disciplina, ha previsto, fra l’altro, che la commissione può essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni e, al comma 5, ha stabilito per i componenti delle commissioni di gara specifiche ipotesi di inconferibilità, richiamando anche, alla lettera c), la disciplina generale per la gestione del conflitto di interessi;

Conclude ANAC che il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità un importante ruolo anche sotto tale profilo, precisando che, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del codice dei contratti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici, l’Autorità vigila anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità per i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 93, comma 5, d.lgs. 36/2023 al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.