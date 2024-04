Concorsi Agenzia delle Entrate: il Fisco cerca 50 funzionari ICT

C’è tempo fino alla mezzanotte del 24 aprile 2024 per inviare la domanda di partecipazione ai 2 concorsi dell’Agenzia delle Entrate che porteranno all’assunzione a tempo indeterminato di 50 funzionari ICT per gli Uffici centrali del Fisco, di cui 25 unità data analyst e 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica.

Concorsi Agenzia delle Entrate: selezione per 50 funzionari ICT

Scendendo nel dettaglio delle singole procedure, con il concorso per l’assunzione di 25 Data Analyst verranno selezionati esperti in raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, attraverso l’uso dei principali e più diffusi strumenti open source e di mercato. Si tratta di figure con elevata conoscenza delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e l’erogazione dei servizi ICT.

Questi i requisiti richiesti e obbligatori per l’ammissione alla procedura:

a) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35);

oppure: b) diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

Le prove riguarderanno le seguenti materie:

Architetture e utilizzo di strumenti di advanced analytics / big data

DBMS e loro utilizzo

Tecnologie NoSQL

Linguaggi SQL, R, Python

Qualità dei dati e relativi standard

Architetture per la gestione dei dati e per l’erogazione dei servizi

Tecniche e metodologie di gestione dei progetti

Disegno e gestione dei processi

Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software

Per quanto riguarda i 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, l’Agenzia delle Entrate ricerca funzionari esperti in analisi delle infrastrutture e della sicurezza informatica, con solida e specifica competenza primaria relativa all’Information & Communication Technology, nell'analisi, progettazione e conduzione di servizi ICT, nelle attività focalizzate sugli ambiti dei servizi ICT trasversali/infrastrutturali e di sicurezza informatica, e nella gestione di progetti aventi come obiettivo la loro realizzazione o evoluzione, attraverso attività svolte in house o erogate da partner tecnologici.

Questi i requisiti specifici e obbligatori di ammissione, pena esclusione dalla procedura:

a) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35);

oppure: b) diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

L’esame verterà su queste materie:

Analisi e progettazione tecnica di servizi ICT, con particolare riferimento ad architetture applicative, di integrazione e infrastrutturali (reti, virtualizzazione, sistemi di videocomunicazione e di online collaboration, sistemi operativi, cloud, basi dati)

Comprensione di tematiche di scalabilità, sicurezza, alta affidabilità, replica, sincronizzazione dei dati e performance dei servizi ICT

Sicurezza informatica: principi e principali standard di sicurezza informatica, migliori pratiche di sicurezza dello sviluppo del software, best practice per l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi, identificazione ed implementazione dei controlli di sicurezza

Amministrazione e gestione di sistemi informatici

Tecniche e metodologie di gestione dei progetti

Disegno e gestione dei processi

Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software

I candidati possono partecipare a entrambe le procedure scritte, ma in caso di superamento della prova scritta per entrambi i codici avrà l’obbligo di scelta tra le due procedure prima della prova orale.

Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso va inviata esclusivamente per via telematica, entro le 23.59 del 24 aprile 2024, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”.È necessario essere in possesso di una PEC o di un domicilio digitale.

Per la partecipazione a ciascun codice concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro, che sarà rimborsato in caso di partecipazione alla prova scritta.

La procedura di selezione prevede una prova scritta e una prova orale. Le modalità e le date di svolgimento della prova scritta e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno pubblicati il 20 maggio 2024, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale InPA.

Le prove scritte consisteranno in una serie di quesiti a risposta multipla e saranno valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 60%. La prova orale verterà sulle materie specificate nella tabella del relativo concorso, e servirà anche ad accertare la conoscenza informatica e dell’inglese. Il punteggio massimo è di 30/30, quello minimo di superamento di 21/30.

Le graduatorie finali prevedono quindi un punteggio in sessantesimi e saranno pubblicate sul portale InPA e sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I vincitori saranno soggetti a un periodo di prova di 4 mesi, fatta eccezione per i soggetti esonerati per come specificato nello stesso bando.