Concorsi Agenzia delle Entrate: il Fisco seleziona 190 funzionari

L’Agenzia delle Entrate seleziona 190 funzionari tempo indeterminato, di cui 66 per la famiglia professionale funzionario tecnico e 124 per la famiglia professionale funzionario gestionale.

Concorsi Agenzia delle Entrate: il nuovo Avviso del Fisco

I concorsi banditi sono in totale sono 5 e prevedono l'assegnazione dei posti sia per la sede centrale di Roma che nelle diverse sedi regionali.

Come riportato nell'Avviso dell'Agenzia, i 190 posti sono così ripartiti:

66 per la famiglia professionale funzionario tecnico, suddivisi in: 60 per servizi tecnici e processi di logistica (codice concorso 60FT/TL) 6 per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare (codice concorso 6FT/MI)

124 per la famiglia professionale funzionario gestionale, suddivisi in: 49 per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC) 8 per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (codice concorso 8FG/MA) 67 per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU).



Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”. Per la partecipazione al concorso, è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.

Per la partecipazione a ciascun codice concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro, effettuato entro il termine di scadenza.

Ciascun candidato, in presenza dei requisiti di accesso, può partecipare a più procedure, ma in caso di superamento della prova scritta per più codici avrà l'obbligo di scelta tra le varie procedure dopo la pubblicazione degli esiti delle prove scritte.

Inoltre per i codici concorso 60FT/TL e 67FG/CB-AU i candidati devono scegliere, a pena di esclusione, una sola struttura, centrale, regionale o provinciale, fra quelle elencate nella relativa tabella.

Prove selettive

La procedura di selezione prevede una prova scritta e una prova orale. Le modalità, le date di svolgimento della prova scritta e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno pubblicati il 9 gennaio 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale INPA.

La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie specificate nella tabella del relativo concorso, ed è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino a 4 volte. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale.

La prova orale verterà sulle materie specificate nella tabella del relativo concorso, identificato con specifico codice e verranno anche accertate le competenze informatiche e quelle sulla lunga inglese. Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30/30 e si intende superata con la votazione di almeno 21/30.

Le graduatorie finali sono espresse in sessantesimi e saranno pubblicate sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, e sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e sono soggetti a un periodo di prova della durata di quattro mesi.

Vediamo nel dettaglio i profili richiesti e i requisiti di ammissione al concorso.