Concorsi Agenzia delle Entrate: il Fisco seleziona 80 esperti in risorse umane

Continua l'attività di reclutamento di nuovo personale all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Questa volta il Fisco seleziona 80 funzionari a tempo indeterminato, che saranno destinati proprio ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

Esperti in risorse umane: nuovo concorso dell'Agenzia delle Entrate

A riportare i dettagli del bando è l’avviso del 15 maggio 2024, prot. n. 226940, nel quale si riportano tutti i dettagli della procedura selettiva. Gli 80 funzionari dovranno nello specifico occuparsi di:

attività di rilevazione del fabbisogno formativo;

gestione e progettazione delle attività di selezione e di sviluppo professionale anche attraverso l’impiego di strumenti di assessment center e development center;

cura dei sistemi e dei processi di valutazione del personale.

Queste le competenze richieste:

organizzazione, selezione, valutazione formazione e sviluppo;

conoscenza della lingua inglese;

capacità di sviluppare e condurre progetti in ambito HR;

capacità di utilizzare gli strumenti digitali in ambito HR;

problem solving, impegno e affidabilità, collaborazione e lavoro di squadra, comunicazione e organizzazione del proprio lavoro, flessibilità.

Gli 80 posti saranno così ripartiti:

3 presso la Direzione Regionale Abruzzo;

2 presso la Direzione Regionale Basilicata;

4 presso la Direzione Regionale Calabria;

4 presso la Direzione Regionale Campania;

4 presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

2 presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

5 presso la Direzione Regionale Lazio;

3 presso la Direzione Regionale Liguria;

5 presso la Direzione Regionale Lombardia;

4 presso la Direzione Regionale Marche;

2 presso la Direzione Regionale Molise;

4 presso la Direzione Regionale Piemonte;

4 presso la Direzione Regionale Puglia;

3 presso la Direzione Regionale Sardegna;

4 presso la Direzione Regionale Sicilia;

4 presso la Direzione Regionale Toscana;

3 presso la Direzione Regionale Umbria;

4 presso la Direzione Regionale Veneto;

16 presso la Direzione Centrale Risorse Umane.

Requisiti di ammissione

Alla procedura selettiva possono parteciparei soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso di:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze dell'educazione e della formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Sociologia (L-40);

oppure: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, psicologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, scienze politiche, sociologia, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche:

i soggetti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, a una delle lauree sopra indicate;

i soggetti per i quali la procedura per il riconoscimento dell’equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso; cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego.

Termini per la presentazione delle domande e date concorso

Le domande andranno inviate esclusivamente sul Portale unico del reclutamento “inPA”, entro le ore 23.59 del 14 giugno 2024. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro. Il 20 giugno 2024, sul portale dell'Ageniza delle Entrate, verranno indicate date e orari per lo svolgimento della prova scritta.

La procedura di selezione si articolerà in una prova scritta e una prova orale, entrambe con punteggio in trentesimi .

La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

a) teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane;

b) sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management;

c) reclutamento, selezione, sviluppo del personale;

d) progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di formazione;

e) rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

f) elementi di statistica

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale.

La prova orale verterà sulle stesse materie e sull’accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese. Anche in questo caso il punteggio è in tremtesimi e il minimo punteggio per la graduatoria è di 21/30. Il punteggio finale sarà espresso in sessantesimi. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I vincitori sottoscriveranno un contratto a tempo indeterminato, con un periodo di prova di 4 mesi e dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.