Concorsi di idee: chiarimenti dal MIT sull’affidamento PFTE al vincitore

Nel caso di concorso di idee, non è possibile affidare direttamente il PFTE al vincitore, ma è necessario ricorrere alla procedura negoziata senza bando.

Concorso di idee: come affidare il PFTE?

Sull’applicazione dell’art. 46 e dell’art. 76, comma 5, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ha fornito degli interessanti chiarimenti il supporto giuridico del MIT con il parere del 1 dicembre 2023, n. 2387, a seguito della richiesta di una SA sulle modalità di affidamento del PFTE, il cui importo è superiore alle soglie per l'affidamento diretto.

Nel dettaglio, la SA richiede:

se sia necessario utilizzare le modalità descritte nell'articolo 50, comma 1, lettera e), quindi una procedura negoziata senza bando alla qale invitare un minimo di 5 operatori economici incluso il vincitore, oppure se sia possibile derogare e non invitare nessun altro al di fuori del vincitore del concorso;

se quando nell’art. 76 si parla di vincitori, al plurale, si intendono eventuale primo premio ex aequo o tutti i premiati previsti dal disciplinare (per esempio, secondo e terzo posto).

Il parere del MIT

Il MIT ha preliminarmente richiamato l’art. 46 del d.lgs. 36/2023, rubricato “Concorsi di progettazione”, che:

al comma 4 stabilisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio”;

al comma 3, applicabile al concorso di idee, prevede che “il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2”.

Come si legge a pag. 69 della Relazione Illustrativa al Codice dei Contratti Pubblici, pertanto, con tale disposizione si chiarisce che è ammesso l’affidamento al vincitore del concorso dei successivi livelli di progettazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, purché tale facoltà sia stata prevista, con effetto di autovincolo amministrativo, nel bando del concorso; vengono, altresì, specificate le modalità di calcolo della soglia di rilevanza comunitaria

Non è quindi possibile affidare direttamente l’incarico ma va utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche in presenza di un solo vincitore; inoltre, conclude il MIT, vanno invitati solo i vincitori comprendendo eventualmente anche gli ex aequo.